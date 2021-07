Annapurna Interactive Showcase confirme deux titres Switch et une fenêtre de sortie pour Outer Wilds

Annapurna Interactive a terminé sa première présentation Showcase et a présenté diverses annonces de bienvenue pour les joueurs de Switch. Il y a de nouveaux jeux, de nouveaux looks et aussi une fenêtre de sortie pour un titre anticipé.

Vous pouvez voir tout cela ci-dessus, et nous avons résumé les nouvelles de Switch ci-dessous.

Outer Wilds obtient une mise à jour de la fenêtre de sortie du commutateur

Outer Wilds a été annoncé pour la première fois pour Switch en février avec un objectif de sortie « Summer ». Le mystère de l’aventure en boucle narrative (cela a du sens lorsque vous y jouez) est maintenant prévu pour la période des Fêtes; De bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Il y avait également une bande-annonce (ci-dessus) pour son extension « unique et unique » – « Echoes of the Eye ».

Un bleu de mémoire pour apporter un «voyage magique-réaliste» à Switch

Cela ressemble à un titre intrigant de Cloisters Interactive, qui mélange des visuels 3D avec des œuvres d’art dessinées à la main. Il est décrit comme “un poème interactif sur un athlète superstar et l’amour universel entre la mère et la fille”.

Storyteller Is Puzzle Experience ‘Coming Soon’ pour basculer

Nous avons vraiment aimé le look de celui-ci – avec un style original et humoristique, vous êtes chargé de créer des histoires (pour faire correspondre les thèmes) avec des pièces spécifiques et un scénario de scénario. Apparemment, vous allez « créer de tout, des fantasmes surnaturels aux tragédies shakespeariennes en passant par les mythes de la création et bien plus encore ! »

Voici un regard étendu sur le blanc néon

Le directeur créatif Ben Esposito (bien connu pour Comté de Donut) donne un aperçu détaillé de Neon White, un jeu à la première personne intrigant qui arrive bientôt sur Switch.

Voilà, dites-nous ce que vous pensez de ces prochains jeux Switch dans les commentaires !