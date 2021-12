Anne Hathaway défend son « ami » Jeremy Strong suite aux critiques

Elle a conclu sa déclaration en félicitant l’ensemble du casting de Succession qui « a écrasé cette saison » et a subtilement pris sa propre position contre l’article du New Yorker, ajoutant: « (pour mémoire, le travail est l’endroit où l’histoire commence et se termine pour moi .) »

Hathaway rejoint une liste croissante d’A-listers – y compris Jessica Chastain, Aaron Sorkin, et co-vedette de Strong’s Succession Sarah snook—Qui ont partagé leurs réflexions sur son processus d’acteur en profondeur depuis la publication du profil le 5 décembre.

Chastain, qui a travaillé avec Strong sur Molly’s Game et Zero Dark Thirty, a été la première à exprimer son soutien au « charmant » acteur, qualifiant l’article de « incroyablement unilatéral » sur Twitter.

« Je connais Jeremy Strong depuis 20 ans et j’ai travaillé avec lui sur 2 films. C’est une personne adorable. Très inspirant et passionné par son travail. Le profil qui est sorti sur lui était incroyablement unilatéral. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, les gens. » elle a écrit. « Snark vend, mais il est peut-être temps que nous allions au-delà. »

Elle a ensuite été rejointe par l’écrivain Aaron Sorkin, dont elle a partagé les réflexions en ligne en son nom. Dans le long article, Sorkin, qui a travaillé aux côtés de Strong sur Molly’s Game et The Trial of the Chicago 7, a déclaré que les réponses de son entretien par e-mail avec le journaliste Michael Schulman, qui ont été inclus dans l’article, ont été utilisés pour construire une « image déformée de Jeremy qui nous demande de lever les yeux au ciel sur son processus d’acteur ».

« Jeremy Strong est un grand acteur et un grand membre de la compagnie. Il n’y a pas un scénariste, réalisateur ou producteur sur Terre qui ne saisirait pas l’occasion de le lancer », a expliqué le scénariste. Sorkin a également partagé ses réponses présumées aux questions de Schulman dans leur intégralité.

La sœur de Strong à l’écran, Sarah Snook, s’est également portée garante de lui. Le 8 décembre, l’actrice, qui incarne son frère Shiv Roy dans Succession, a déclaré au podcast Variety’s Awards Circuit que « Jeremy est génial ».

« C’est une personne et un acteur très singulier et unique et il travaille d’une manière différente des autres », a-t-elle déclaré. « Nous travaillons tous de différentes manières. Nous avons tous un processus différent. »