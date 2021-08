Anne Hathaway et Jared Leto deviennent les fondateurs excentriques de WeWork

in

Fait amusant, Rebekah a une famille à Hollywood. C’est une cousine de Gwyneth Paltrow, au nom de sa famille de sages-femmes, car ses parents sont frères et sœurs. En fait, le Le père de Rebekah, Bob Paltrow, a plaidé coupable à un crime d’évasion fiscale en 2014 et a été condamné à six mois de prison.

Adam et Rebekah Neumann en 2018. (Taylor Hill / FilmMagic)

Rebekah a investi son héritage dans WeWork à ses débuts, c’est pourquoi elle a été nommée co-fondatrice lorsqu’elle a lancé l’entreprise. Adam était le PDG et en raison de sa renommée en tant que fêtard, ils l’appelaient “partier en chef”. Le couple était connu pour faire la fête jusqu’à ce qu’il soit contraint de quitter l’entreprise en 2019 et s’est depuis retiré dans l’une de ses maisons des Hamptons. Tout cela sera visible sur WeCrashed sur Apple TV +.