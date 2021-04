Anne Heche affirme qu’Ellen DeGeneres a dicté sa tenue pendant une relation ⋆ .

WENN

L’actrice de “ Hung ” a accusé l’hôte de “ Ellen DeGeneres Show ” de lui avoir dit quoi porter quand ils sortaient à la fin des années 1990, la laissant mal à l’aise avec son look.

Actrice Anne Heche a accusé ex Ellen Degeneres de dicter ses choix de tenues pendant leur romance.

Le “Suspendu»L’actrice a revu ses« looks emblématiques du tapis rouge »au fil des ans dans un nouveau clip de TikTok lorsqu’elle a fait des commentaires sur l’animatrice du talk-show américain.

Une photo est apparue du couple assistant aux Golden Globes 1998 ensemble, l’ancien couple se coordonnant dans des tenues bleu marine.

Cependant, Anne a insisté sur le fait que le look n’était pas à son goût, partageant: «Pourquoi est-ce que je ressemble à un hippie? C’est parce qu’Ellen ne voulait pas que je m’habille sexy.

Anne lui lança alors un regard de 0 sur 10, baissant son pouce et disant: «Au revoir, non.»

Anne et Ellen sont datées de 1997 à 2000. Plus tard, elle s’est mariée Coleman Laffoon, avec qui elle partage son fils Homer, avant leur séparation en 2007, et a ensuite accueilli son deuxième fils, Atlas, avec l’acteur James Tupper en 2009. Ils se sont séparés en 2018.

Ellen a été mariée à sa femme Portia de Rossi depuis 2008.

Anne Heche a également parlé de sa relation avec Ellen dans une interview de 2020. «J’étais dans une relation avec Ellen DeGeneres pendant trois ans et demi et la stigmatisation attachée à cette relation était si mauvaise que j’ai été licenciée de mon contrat photo de plusieurs millions de dollars et je n’ai pas travaillé dans un studio photo pendant 10 ans », a-t-elle affirmé.

Dans un cas, elle a été empêchée d’assister à son propre événement cinématographique parce qu’elle prenait Ellen pour rendez-vous. Elle a dit: «J’ai emmené Ellen à la première et on m’a fait sortir avant même la fin du film et on m’a dit que je n’avais pas le droit d’aller à ma propre soirée de peur qu’ils ne prennent des photos de moi avec une femme.»

