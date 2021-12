Anne Murray chante à nouveau Kenny Loggins avec beaucoup d’effet sur ‘A Love Song’

La chanteuse canadienne Anne Murray était bien dans son élan vocal en 1973, avec une foule de n ° 1 sur le pays et des charts d’écoute faciles dans son propre pays. Cela avait été complété par un certain succès significatif sur les best-sellers correspondants aux États-Unis, en particulier avec « Snowbird » des années 1970 et la fin des années 1972. « La chanson de Danny ». Maintenant, elle devait à nouveau toucher au but en revenant au recueil de chansons de l’homme qui avait écrit ce dernier hit, Kenny Loggins.

Ce dernier auteur-compositeur-interprète et son partenaire d’enregistrement du jour, Jim Messina, ont enregistré « A Love Song » (écrit par Loggins avec Donna Lyn George) et l’ont sorti quelques semaines plus tôt sur leur Full Sail. Mais après que sa version de « Danny’s Song » soit devenue un Top 10 des disques pop et country aux États-Unis, cette fois ils avaient Murray en tête pour la nouvelle chanson. Après des sorties de singles avec « What About Me » et « Send A Little Love My Way », elle est retournée au puits pour faire le doux numéro non seulement son prochain 45, mais la chanson titre de son huitième LP studio, qui a suivi dans le nouvel An.

À l’automne, Murray a effectué une tournée record de 17 dates et 14 jours au Canada, « cassant tous les chiffres house et bruts existants », comme l’a rapporté Billboard. La reconnaissance comprenait la remise des clés de la ville d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, et un dîner de témoignage d’État en l’honneur du chanteur par cette même province. De tels événements étaient normalement réservés aux dignitaires étrangers et aux membres de la royauté.

Enregistré à Eastern Sound en Ontario, le morceau et l’album ont été supervisés par le producteur régulier de Murray, Brian Ahern, et son fidèle auditoire l’a apprécié tout comme les programmeurs de radio. Dans le numéro de Billboard du 22 décembre 1973, « A Love Song » a ouvert son compte dans les charts nationaux à un n ° 58 assuré, passant au n ° 5, sa meilleure performance à ce jour sur cette liste. Il a dominé les charts américains et canadiens pour adultes contemporains, atteignant également les sommets de la pop et de la country chez nous. Il a grimpé régulièrement sur le Hot 100, atteignant la 12e place.

L’album Love Song a encore souligné l’admiration de Murray pour le travail de Loggins & Messina, avec une version de leur « Watching the River Run ». Le disque complet a remporté le Grammy Award 1975 de la meilleure performance vocale country féminine.

