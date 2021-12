Anne Murray chante le style country de Kenny Loggins

La chanteuse country canadienne Anne Murray a eu un parcours relativement lent vers la célébrité, passant un an en tant que professeur de gym au secondaire après avoir quitté l’université. Elle a d’abord enregistré pour le label Arc en 1968, mais il lui a fallu encore deux ans avant de faire ses débuts dans les charts américains à l’âge de 25 ans.

Après ce premier succès country et pop avec « Songbird », il y a eu plusieurs singles dans les charts. Mais ce n’est qu’au début de 1973 que Murray est revenue dans le Top 10 dans les deux sondages. Quand elle l’a fait, c’était avec une chanson enregistrée pour la première fois par Loggins et Messina pour leur album Sittin’ In de fin 1971, et écrite par Kenny Loggins pour son frère du même nom, pour marquer la naissance de son fils Colin.

Anne n’était peut-être pas de la famille, mais elle a fait sienne « Danny’s Song ». Sa version, comme toujours sur Capitol, a fait son entrée dans le palmarès Hot Country Singles de Billboard le 23 décembre 1972, sur lequel Freddie Hart and the Heartbeats a continué au n ° 1 avec « Got The All Overs For You ».

Après un début modeste à la 71e place, « Danny’s Song » a fait des progrès constants au début de 1973, comme il l’a fait sur le marché de la pop après ses débuts début janvier sur le Hot 100. Le single de Murray a fini par culminer à la 10e place du compte à rebours country. et a fait encore mieux côté pop, grimpant au n°7. Mais sa meilleure performance a été sur le marché Adult Contemporary, où la chanson a passé deux semaines au n ° 1. L’interprétation d’Anne a remporté une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale pop féminine, mais a perdu face à « Killing Me Softly With His Song » de Roberta Flack.

Entre le remake de « He Thinks I Still Care » en 1974 et le smash « Now And Forever (You and Me) de 1986 », Murray a atteint la première place du classement country pas moins de dix fois. Ses tubes préférés ont été anthologisés sur l’album de deux disques et 41 titres de septembre 2017, The Ultimate Collection.

