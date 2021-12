Anne Rice, auteure bien-aimée de « Vampire Chronicles », décédée à 80 ans

La romancière gothique Anne Rice est décédée. Rice, qui était célèbre pour des romans tels que Interview with the Vampire et The Witching Hour, est décédée des complications d’un accident vasculaire cérébral selon son fils Christopher Rice. Sur les réseaux sociaux, Christopher a non seulement partagé la nouvelle du décès de sa mère, mais il lui a également rendu un bel hommage.

Samedi soir, le fils de Rice a déclaré que l’auteur était décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle avait 80 ans au moment de sa mort. Christopher, un auteur à part entière, a noté que sa mère est décédée presque exactement 19 ans après la mort de son père, Stan Rice. Il a écrit : » L’immensité du chagrin de notre famille ne peut pas être surestimée. En tant que mère, son soutien pour moi était inconditionnel – elle m’a appris à embrasser mes rêves, à rejeter la conformité et à défier les voix sombres de la peur et du doute. En tant qu’écrivain , elle m’a appris à défier les frontières des genres et à m’abandonner à mes passions obsessionnelles. »

Plus tôt ce soir, ma mère, Anne Rice, est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle nous a quittés presque dix-neuf ans jour pour jour, mon père, son mari Stan, est décédé. Vous trouverez ci-dessous une déclaration que j’ai publiée sur sa page Facebook il y a quelques instants. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc – Christopher Rice (@chrisricewriter) 12 décembre 2021

Christopher a continué à écrire qu’il était au chevet de sa mère quand elle est décédée. Peu de temps avant son décès, la sœur cadette de Rice, Karen, lui a dit : « Quelle balade tu nous as emmenées, gamin. » Le fils de Rice a ajouté : « Je pense que nous pouvons tous être d’accord. Consolons-nous dans l’espoir partagé qu’Anne connaît maintenant de première main les réponses glorieuses à de nombreuses grandes questions spirituelles et cosmiques, dont la quête a défini sa vie et sa carrière. » Christopher a terminé son message en s’adressant directement aux fans sur la page Facebook de Rice, écrivant que le compte lui avait apporté « beaucoup de joie » dans ses dernières années.

« Pendant une grande partie de ses dernières années, vos contributions à cette page lui ont apporté beaucoup de joie, ainsi qu’un profond sentiment d’amitié et de communauté », a-t-il écrit. Rice reposera au mausolée de la famille au cimetière Metairie à la Nouvelle-Orléans. Christopher a expliqué que cela servirait de cérémonie privée pour les personnes les plus proches de l’auteur. Une célébration publique de l’événement de la vie aura lieu en l’honneur de Rice l’année prochaine à la Nouvelle-Orléans. Cet événement « invitera la participation de ses amis, lecteurs et fans qui lui ont apporté tant de joie et d’inspiration tout au long de sa vie ».

Rice est devenue célèbre après la sortie de son premier roman, Interview with the Vampire, qui a été publié en 1976. Le roman faisait partie de la série The Vampire Chronicles de Rice, qui comprenait également The Vampire Lestat de 1985 et, plus récemment, Blood Communion de 2018. : Une Conte du Prince Lestat. Ses livres se sont non seulement vendus à des millions d’exemplaires dans le monde, mais ils ont également inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles telles que le film de 1994 Interview with the Vampire avec Tom Cruise et Brad Pitt.