Anne Rice, auteure bien-aimée, décédée à 80 ans

La romancière gothique Anne Rice est décédée. Rice, qui était célèbre pour des romans tels que Interview with the Vampire et The Witching Hour, est décédée des complications d’un accident vasculaire cérébral selon son fils Christopher Rice. Sur les réseaux sociaux, Christopher a non seulement partagé la nouvelle du décès de sa mère, mais il lui a également rendu un bel hommage.

Samedi soir, le fils de Rice a déclaré que l’auteur était décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle avait 80 ans au moment de sa mort. Christopher a noté que sa mère est décédée presque exactement 19 ans après la mort de son père, Stan Rice. Il a écrit : » L’immensité du chagrin de notre famille ne peut pas être surestimée. En tant que mère, son soutien pour moi était inconditionnel – elle m’a appris à embrasser mes rêves, à rejeter la conformité et à défier les voix sombres de la peur et du doute. En tant qu’écrivain , elle m’a appris à défier les frontières des genres et à m’abandonner à mes passions obsessionnelles. »

Plus tôt ce soir, ma mère, Anne Rice, est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle nous a quittés presque dix-neuf ans jour pour jour, mon père, son mari Stan, est décédé. Vous trouverez ci-dessous une déclaration que j’ai publiée sur sa page Facebook il y a quelques instants. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc – Christopher Rice (@chrisricewriter) 12 décembre 2021

Cette histoire se développe.