Anne Rice Dead ‘Interview With A Vampire’ L’auteur avait 80 ans

(THECOUNT) – Anne Rice, méga-auteur qui a écrit ce qui est devenu un film à succès, « Interview With A Vampire », est décédée, a annoncé son fils sur Facebook samedi soir.

Le fils de Rice a posté ce qui suit sur Facebook samedi soir.

Chères personnes de Page. C’est le fils d’Anne Christophe et ça me brise le cœur de vous annoncer cette triste nouvelle. Plus tôt ce soir, Anne est décédée en raison de complications résultant d’un accident vasculaire cérébral. Elle nous a quittés presque dix-neuf ans jour pour jour, mon père, son mari Stan, est décédé. L’immensité de la douleur de notre famille ne peut pas être surestimée. En tant que mère, son soutien pour moi était inconditionnel – elle m’a appris à embrasser mes rêves, à rejeter la conformité et à défier les voix sombres de la peur et du doute. En tant qu’écrivain, elle m’a appris à défier les frontières des genres et à m’abandonner à mes passions obsessionnelles. Dans ses dernières heures, je me suis assis à côté de son lit d’hôpital, impressionné par ses réalisations et son courage, inondé de souvenirs d’une vie qui nous a emmenés des collines embrumées de la baie de San Francisco aux rues magiques de la Nouvelle-Orléans au scintillement panoramas du sud de la Californie. Alors qu’elle embrassait Anne au revoir, sa sœur cadette Karen a dit: « Quelle balade tu nous as emmenés, gamin. » Je pense que nous pouvons tous être d’accord. Soyons réconfortés par l’espoir partagé qu’Anne connaît maintenant de première main les réponses glorieuses à de nombreuses grandes questions spirituelles et cosmiques, dont la quête a défini sa vie et sa carrière. Pendant une grande partie de ses dernières années, vos contributions à cette page lui ont apporté beaucoup de joie, ainsi qu’un profond sentiment d’amitié et de communauté. Anne sera enterrée dans le mausolée de notre famille au cimetière Metairie à la Nouvelle-Orléans lors d’une cérémonie privée. L’année prochaine, une célébration de sa vie aura lieu à la Nouvelle-Orléans. Cet événement sera ouvert au public et invitera la participation de ses amis, lecteurs et fans qui lui ont apporté tant de joie et d’inspiration tout au long de sa vie.