Anne Rice, Entretien avec l’auteur vampire, mort à 80 ans

Le monde littéraire pleure la perte d’un auteur célèbre Anne Riz, l’esprit derrière Interview With the Vampire.

L’écrivaine de fiction gothique est décédée le samedi 11 décembre, deux mois après avoir célébré son 80e anniversaire. celles d’Anne sont, Christophe, également auteur, a annoncé le décès de sa mère.

« Cela me brise le cœur de vous annoncer cette triste nouvelle », a-t-il écrit sur les comptes de réseaux sociaux d’Anne. « Plus tôt ce soir, Anne est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle nous a quittés presque dix-neuf ans jour pour jour, mon père, son mari Stan, est décédé. »

Le mari d’Anne et le père de Christopher, poète et peintre Riz Stan, est décédé d’un cancer du cerveau à l’âge de 60 ans en 2002. Anne est également précédée dans la mort par leur fille Michèle, décédé d’une leucémie à l’âge de 5 ans.

« L’immensité du chagrin de notre famille ne peut pas être surestimée », a écrit Christopher. « En tant que mère, son soutien pour moi était inconditionnel – elle m’a appris à embrasser mes rêves, à rejeter la conformité et à défier les voix sombres de la peur et du doute. En tant qu’écrivain, elle m’a appris à défier les frontières des genres et à m’abandonner à mon obsession. passion. «