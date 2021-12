Anne Rice est décédée: les hommages du casting de « Interview With the Vampire »

Les acteurs de « Interview With the Vampire » Antonio Banderas et Thandiwe Newton faisaient partie de ceux qui saluaient Anne Rice dimanche, alors que Twitter se remplissait d’hommages sincères à la prose effrayante du défunt auteur, à la célébration de l’érotisme féminin et à la représentation LGBTQ+.

La romancière gothique vénérée, dont le premier best-seller, « Interview With the Vampire », a été adapté dans un film de 1994 avec Brad Pitt et Tom Cruise, est décédée samedi soir à l’âge de 80 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral, a déclaré son fils et collègue auteur Christopher Rice.

« Votre maman a écrit des histoires de dope – et son travail fera toujours partie de mon voyage personnel », a tweeté Newton, qui a joué Yvette dans « Interview With the Vampire », en réponse à l’éloge funèbre de Christopher Rice.

« Respect à votre famille et mes pensées vous accompagnent dans votre deuil. »

Banderas, qui a interprété Armand dans l’adaptation cinématographique du réalisateur Neil Jordan, a également partagé l’annonce de Christopher Rice avec son propre tweet. Anne Rice a écrit le scénario du film.

« Un autre jour, une autre légende », a tweeté Josh Gad, star de Broadway et de Disney : « RIP #AnneRice et merci de nous avoir fait découvrir un monde dans lequel les vampires n’étaient pas simplement Dracula, mais des tremplins littéraires pour tout ce qui nous donne faim d’immortalité, désespérée d’amour, avide d’héritage et à la recherche d’humanité.

La légende du théâtre Harvey Fierstein a fait écho à ces sentiments. « La perte déchirante de l’une des imaginations les plus colorées de tous les temps », a-t-il écrit. « Elle nous a fait croire, comme de notoriété publique, que des vampires marchent parmi nous. Quelle réussite ! Bravo ! »

L’acteur de « Star Trek », George Takei, a déclaré que « les histoires d’Anne Rice continueront de hanter, de ravir et d’inspirer pour les générations à venir ». Elvira de Cassandra Peterson a salué « Interview With the Vampire » comme son « livre préféré de tous les temps ».

Des personnalités littéraires ont également honoré Anne Rice, pionnière du sous-genre à travers les « Chroniques des vampires » et d’autres œuvres, vendues à plus de 150 millions d’exemplaires dans le monde.

« Quelle vie et quel héritage. Mon dieu », a tweeté l’auteur de « Cendrillon est morte » Kalynn Bayron. « J’ai le coeur brisé. J’aimais tellement son travail. Mon cœur va à sa famille. Soyez tranquille, Anne.

« Anne Rice était une auteure qui avait une relation vraiment compliquée (et fascinante) avec les fans et les fans… mais elle laisse derrière elle tout un héritage littéraire, qui a contribué à faire entrer un genre et un monstre dans l’ère moderne », a tweeté « The Monster of Her Âge », auteur Danielle Binks. » Condoléances à ceux qui l’aimaient, et ses paroles. «

Voir plus de réactions à la mort d’Anne Rice ci-dessous.

Tout cela a pris une tournure lorsque mon coéditeur est tombé sur le site Web des fans d’Anne Rice qui contenait un numéro de téléphone où vous pouviez appeler et parler à Anne Rice. Cela semble invraisemblable maintenant, mais c’était le TRES premier Internet. 2/ – Rebecca Makkai (@rebeccamakkai) 12 décembre 2021

Ta mère a écrit des histoires de dope – et son travail fera toujours partie de mon cheminement personnel. Respect à votre famille et mon cœur vous accompagne dans votre deuil x Thandiwe https://t.co/cEs0QOmV1T – Thandiwe Newton (@ThandiweNewton) 12 décembre 2021

ANNE RIZ. Une icône gothique. Une femme qui a sournoisement ouvert les vannes de tant d’éveils sexuels étranges. DÉCHIRURE. – Suzy Exposito (@HexPositive) 12 décembre 2021

Un bel hommage à une auteure et mère chérie. RIP Anne Rice. Vos histoires continueront de hanter, d’exciter et d’inspirer pour les générations à venir. https://t.co/hs6blGPewj – George Takei (@GeorgeTakei) 12 décembre 2021

ANNE RICE… la façon dont j’ai exigé d’écrire un livre sur Interview With A Vampire quand j’avais 14 ans et mon professeur a dit non mais je l’ai fait quand même. Parce que je t’aimais, je t’aime toujours. ?? — ⭐️ avec un Y ⭐️ (@wynttermitchell) 12 décembre 2021

Perte déchirante de l’une des imaginations les plus colorées de tous les temps. Elle nous a fait croire, comme de notoriété publique, que des vampires se promènent parmi nous. Quelle réussite ! Bravo ! https://t.co/fJonRRW6sj – Harvey Fierstein (@HarveyFierstein) 12 décembre 2021

Un autre jour, une autre légende. RIP #AnneRice et merci de nous avoir fait découvrir un monde dans lequel les vampires n’étaient pas simplement Dracula, mais des tremplins littéraires pour tout ce qui nous rend affamés d’immortalité, désespérés d’amour, désireux d’héritage et à la recherche d’humanité. https://t.co/8yFqs8TiCv – Josh Gad (@joshgad) 12 décembre 2021

Que noticia tan triste 😭#AnneRice fue la primera autora que leí y que me hizo amar la lectura y eventualmente la escritura. Descansa en paz, reina de los vampiros y las brujas ❤️ https://t.co/Xf8ufynQRs – Ariana Godoy 🧙🏼‍♀️❤️‍🔥 (@Arix05) 12 décembre 2021

Vraiment désolé de voir cette nouvelle concernant Anne Rice. Elle avait la table à côté de la mienne lors d’une convention à la Nouvelle-Orléans il y a de nombreuses années – elle était une charmante compagnie et j’ai été honoré d’avoir la chance de parler avec elle de son travail. Repose en paix. https://t.co/IzwikIHlRV – John Jackson Miller (@jjmfaraway) 12 décembre 2021