Anneau ancien | Chaque combat de boss dans le test de réseau fermé

Le test de réseau d’Elden Ring est terminé et Dave Klein de DaveControl s’est attaqué au test de réseau d’Elden Ring pour voir s’il pouvait vaincre tous les boss d’Elden Ring pendant la limite de 3 heures d’une session. Non seulement cela, mais quels secrets d’Elden Ring nous avons pu trouver uniquement dans ce test de réseau. Elden Ring sort le 25 février 2022.

Dave se bat contre Burial Tree Watchdog, Beastman of Farum Azula, Pumpkin Head, Flying Dragon Agheel, Stonedigger Troll, Grave Warden, Bloodhound Knight Darriwil, Tree Sentinel et Margit the Fell Omen.