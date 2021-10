Anneaux NBA : combien valent-ils, de quoi sont-ils faits et quels membres de l’équipe gagnante les reçoivent

Le champion NBA soulève le trophée Larry O’Brien, le trésor qui l’attend après les terribles batailles des playoffs mais ne concentre pas sur lui le fardeau iconographique de autres symboles du vainqueur : le drapeau sur le toit du pavillon, la bague au doigt des protagonistes. Ainsi, par anneaux, les succès se mesurent : onze de Bill Russell, six de Michael Jordan en six Finales, treize de Phil Jackson (onze en tant qu’entraîneur, deux en tant que joueur)…

C’est une coutume qui part de l’intention fondamentale de récompenser les individus d’une organisation gagnante avec un souvenir de réussite : s’il n’y a qu’un seul grand trophée pour l’équipe, il devait y avoir un moyen de décorer également ses membres. Le Club de hockey de Montréal a commandé le premier en 1893, quelque chose comme des alliances avec deux bâtons de hockey croisés sur le devant. Mais la LNH ne les a introduits comme une tradition annuelle que dans les années 1960. C’est l’une des quatre grandes ligues professionnelles (avec la MLB, la NFL et la NBA) qui porte les anneaux, également une norme dans de nombreuses compétitions universitaires.

Le baseball (MLB) a vu les premiers anneaux en 1922, lorsque les Giants les ont créés pour célébrer leur triomphe en Série mondiale contre les Yankees. Ils ont gagné un an plus tard et ont créé des montres-bracelets pour leurs joueurs. En 1927, les Yankees eux-mêmes se sont inscrits pour les anneaux et à partir de 1932, la MLB a commencé à les distribuer parmi les gagnants. En NASCAR, par exemple, des bagues sont remises à la fois aux vainqueurs de séries complètes et à ceux qui participent à des courses spécialement balisées (Indy 500, Daytona 500…). Le basket universitaire les distribue aux vainqueurs du Final Four mais aussi aux trois autres équipes participantes. Dans toutes les compétitions, vous pouvez également donner des bagues de conférence de champion, des finalistes… bien qu’elles n’aient certainement pas la même valeur et la même signification que la vraie grande bague, la bague de champion. Des bagues sont également distribuées lors de moments emblématiques tels que les entrées au Hall of Fame, les apparitions All Star…

Il n’y a pas de règle absolue sur le nombre d’anneaux que le champion reçoit et à qui ils sont donnés. Ils sont bien entendu reçus par les joueurs, les membres du staff technique, les préparatifs, le staff et les cadres supérieurs. Mais normalement, la main est ouverte à la grande majorité des travailleurs de la franchise et ils sont également symboliquement donnés aux légendes de l’équipe. De plus, au sein de l’équipe, ils sont pris par les joueurs actifs pendant les séries éliminatoires mais aussi par les blessés, et ils sont généralement également proposés à ceux qui ont participé à la saison à un moment donné, même s’ils ont ensuite été coupés ou transférés.

En NBA, de 1969 à 1983, les anneaux ont été standardisés. Par la suite, la Ligue a permis à chaque champion de concevoir le sien. La compétition elle-même prend en charge les dépenses, ce qui n’est pas toujours le cas. Dans d’autres cas, ce sont les franchisés (leurs propriétaires) qui labourent. La LNH et la MLB aussi. Dans la NFL, la Ligue met jusqu’à 5 000 $ pour les bagues. Dans leurs franchises, mammouth, ils en distribuent jusqu’à 150 pour chaque champion.

Alors maintenant, les bagues sont faites très librement, bien que sa base est toujours en or (jaune blanc) et pierres précieuses. Il existe deux constructeurs classiques du sport professionnel américain, LG Balfour (dans le Massachusetts) et Jostens (Minneapolis), bien que Tiffany ait percé il y a quelques années et que le plus récent Baron Championship Rings ait gagné beaucoup de terrain, notamment en NBA. Elle était en charge des bagues des Cavs 2016, alors les plus lourdes de l’histoire : chacune pesait 165 grammes. Et il s’occupait aussi de ceux des Raptors en 2019, un record pour les plus grands du sport professionnel. La franchise canadienne, pour célébrer son premier titre, a créé jusqu’à cinq niveaux d’anneaux : dans la catégorie la plus élevée se trouvaient les vingt qui ont été pris par les principaux joueurs et entraîneurs et qui ont coûté plus de 100 000 euros chacun. En el último nivel, apenas 13 dólares por unidad, los 20.000 que se dieron a los aficionados que llenaron el pabellón en el primer partido de la siguiente temporada (2019-20) cuando se realizó la ceremonia del alzado de bandera y entrega de anillos a les joueurs.

Les fabricants se réservent le droit de vendre des répliques de bagues ou autres bijoux (boucles d’oreilles, bracelets…) commémorant un titre. Los anillos oficiales son cada vez más personalizados y con más datos y símbolos, pero siempre llevan el nombre y el logo de la franquicia, el número de título que se conquistado, la competición… Los primeros eran relativamente básicos, con apenas algún diamante u otra Pierre précieuse. Mais Surtout depuis les années 90, il a évolué vers plus de taille, plus de poids, plus de bijoux et plus de références dans les designs qu’ils sont déjà de véritables virguerías bigarrées et franchement ostentatoires. Désormais, les bagues peuvent porter plus de 100 diamants (dans leur intégralité, pas seulement sur le large front) qui portent déjà le prix de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Pour les Raptors précités en 2019, par exemple, un total de 650 diamants ont été utilisés pour chaque pièce avec un de 1,25 (6,90 mm), le plus gros jamais utilisé dans le sport américain, complétant la représentation du trophée Larry. prend le champion. Le design met également en évidence 16 rubis qui représentent les matchs que les Raptors ont dû gagner lors des éliminatoires (quatre tours éliminatoires : Magic, Sixers, Bucks, Warriors) pour atteindre la gloire NBA pour la première fois ainsi que les numéros de tous les joueurs. faisaient partie de l’équipe qui a été proclamée championne lors du dernier match officiel à l’Oracle Arena d’Oakland. Apparaissent également la ligne d’horizon de la ville de Toronto avec l’emblématique tour CN, six losanges représentant ‘The 6ix’, nom familier de la ville, et le mot « North » (nord) en référence à « We The North », l’équipe canadienne devise pendant la course au titre. La plus chère, comme celle portée par le chanteur Drake (grand adepte de la franchise) dépassait les 150 000 dollars.

Les Lakers, le dernier champion, ont fabriqué après la saison dernière une bague qui a rappelé les légendes de la franchise, notamment le regretté Kobe Bryant. Pour euxNous sommes allés au-dessus de 150 000 $ par unité et avons créé les bagues les plus chères de l’histoire de la NBA. Conçus par le célèbre joaillier Jason Arasheben, ils comportaient 804 pierres précieuses dans chaque bague. Ils portaient des références à tous les numéros retirés par la franchise, avec une attention particulière aux deux de Kobe (8 et 24) et aussi au séjour de 95 jours de l’équipe dans la bulle floridienne, dont ils sont sortis champions : pour eux chaque bague Il portait 95 carats d’améthyste et près de 16 (les 16 victoires pour cette bague) de diamants blancs et jaunes. 17 morceaux d’améthyste violette rappelaient, bien entendu, les 17 titres de la franchise.