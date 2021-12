Année 2021 : défis OTT et un seul succès de bonne foi, Bollywood affronte le blues

Selon le distributeur et exposant vétéran Raj Bansal, « 83 » a collecté environ Rs 47 crore en trois jours, une énorme déception pour un film sorti pendant la saison de Noël.

Les chiffres tièdes au box-office du « 83 » de longue attente qui a ouvert ses portes dans les salles la veille de Noël juste au moment où les cas de Covid augmentaient à nouveau à travers le pays ont peint le tableau. graphique de la pandémie.

« 83 » de Kabir Khan, avec Ranveer Singh dans le rôle du joueur de cricket Kapil Devi, était en attente de sortie depuis plus d’un an. Malgré de bonnes critiques, il n’a jamais vraiment pu tester les eaux du box-office avec le facteur de peur, puis les restrictions gouvernementales limitant le nombre de personnes souhaitant vivre l’expérience sur grand écran.

Selon le distributeur et exposant vétéran Raj Bansal, « 83 » a collecté environ Rs 47 crore en trois jours, une énorme déception pour un film sorti pendant la saison de Noël. ’83’ a été une déception. Il a été projeté comme le film avec le potentiel de devenir le plus gros blockbuster de l’année, mais il n’a pas été à la hauteur du battage médiatique. Les chiffres jusqu’à présent ne correspondent pas du tout aux attentes », a déclaré Bansal à PTI.

L’étoile brillante en 2021, qui a vu Bollywood lutter pour ressusciter le grand écran face à un verrouillage qui a forcé les salles de cinéma à fermer pendant plus de huit mois et le public à passer aux plateformes numériques, était » Sooryavanshi « . Le vedette d’Akshay Kumar, qui comme ’83’ avait attendu plus d’un an pour arriver dans les salles de cinéma, portait le fardeau de l’attente collective d’une industrie cherchant désespérément à se remettre sur pied. Cela n’a pas déçu.

Le réalisateur Rohit Shetty a été diffusé pendant le week-end de Diwali sur plus de 3 000 écrans pour une ouverture exceptionnelle. Kumar, avec l’aide des acteurs Ajay Devgn, Ranveer Singh et Katrina Kaif qui figurent tous dans le film, a enregistré 195 crores de roupies à travers l’Inde et est devenu le seul véritable blockbuster de l’industrie en 2021.

La sortie de « Sooryavanshi » a établi que le public était prêt à aller au cinéma, optimiste que Covid était sur le déclin et non découragé par le billet multiplex moyen de Rs 300.

« Après cela, tout a plongé. C’était incroyable mais rien n’a fonctionné pour Bollywood. Ce fut une année décevante pour l’industrie », a déclaré à PTI l’observateur commercial Himesh Mankad.

Les deux premiers mois de l’année ont été virtuellement absents, à l’exception de la vedette de Richa Chadha, « Madame en chef », qui a ouvert ses portes dans les salles de cinéma en janvier. Il y a eu une lueur d’espoir en mars lorsque la comédie d’horreur « Roohi » et l’acteur « Mumbai Saga » sont sortis dans les salles de cinéma.

Leur nombre collectif au box-office national de plus de Rs 40 crore a donné une certaine confiance à l’industrie, mais les choses se sont à nouveau effondrées en raison de la deuxième vague de Covid en avril-mai. En juillet-août, alors que la vague commençait à se calmer, Akshay Kumar est devenu le premier acteur à tester les eaux en sortant son thriller d’espionnage « BellBottom ». Le film a coûté près de 35 crores de roupies, ce qui, selon des sources commerciales, était un total impressionnant étant donné que le plus grand marché, le Maharashtra, était toujours fermé.

Les films qui ont suivi après « Sooryanvanshi » et avant « 83 » devaient créer des feux d’artifice. Ils ne l’ont pas fait. Selon les chiffres du commerce, « Bunty Aur Babli 2 », soutenu par Yash Raj Films, et « Satyameva Jayate 2 » ont dépassé Rs 12 crore, tandis que Salman Khan affrontait « Antim » touchait Rs 38 crore. « Chandigarh Kare Aashiqui » d’Ayushmann Khurrana, toujours dans les salles, devrait se terminer avec environ Rs 25 crore.

«Il n’y a pas d’autre façon de le dire que cela a été une année désastreuse. « Sooryavanshi » était le seul ranger qui se tenait debout, tout le reste s’est arrêté sous le crore de Rs 40 », a déclaré à PTI l’exposant basé au Bihar, Vishek Chauhan. L’alternative deviendra-t-elle le courant dominant ? C’est la question à laquelle sont confrontés les initiés de l’industrie alors que les producteurs ont trouvé un public sur les plateformes de streaming.

«Pour les créateurs de contenu, les producteurs, cela a été une période intéressante car nous avons eu des streamers pour pouvoir prendre nos films et leur donner vie. Pour le secteur de l’exposition, cela a été une période difficile. En tant que créateurs de contenu, nous devons être attentifs au contenu adapté à quelle plate-forme et prendre des décisions en conséquence », a déclaré le producteur Siddharth Roy Kapur à PTI.

Parmi les films qui ont vu une sortie numérique, citons « Coolie No 1 de Varun Dhawan », « Radhe » de Salman et Karan Johar a soutenu « Shershaah ». Les plateformes de streaming ont également vu une multitude de films de taille moyenne, dont « Haseen Dillruba » et « Rashmi Rocket » de Taapsee Pannu, « Toofaan » de Farhan Akhtra et Saif Ali Khan-Arjun Kapoor avec « Bhoot Police ». Lutter contre le défi OTT sera difficile pour l’industrie cinématographique hindi même en l’absence de pandémie, a déclaré l’analyste commercial Mankad.

« Les films de taille moyenne signalent des problèmes à Bollywood à ce stade. Les tarifs élevés des billets sont un facteur majeur qui décourage le public. Un coût moyen d’un billet multiplex serait de Rs 300-400. Pourquoi les gens iraient-ils regarder, s’ils savent que ce n’est pas un film événementiel et qu’il viendra de toute façon sur l’OTT quatre semaines plus tard ? » Il a demandé.

” ‘Sooryavanshi’ était un film unique. Nous avons besoin d’un flux fréquent de versions pour bien faire. Si ces films ne fonctionnent pas, je crains que les conversations de la première en direct sur OTT ne reprennent », a déclaré Mankad.

Outre les sorties en hindi, le commerce a également envisagé un renouveau au box-office des grands d’Hollywood « Spider-Man: No Way Home », « The Matrix Resurrections » et de la star du sud Allu Arjun avec le thriller d’action multilingue « Pushpa ». « Spider-Man: No Way Home » a ouvert ses portes à un impressionnant crore de Rs 32,67 le 16 décembre, une sortie en milieu de semaine non fériée. Le film est sorti sur 3 264 écrans dans le pays. Cela témoigne également du fait que le box-office du cinéma hindi doit non seulement combattre les plateformes OTT, mais aussi les films d’autres langues.

« Bollywood se trouve à la croisée des chemins. Ce n’est ni ici ni là. Ce n’est plus cool. Il a cessé de s’amuser. La jeune génération maintenant ne trouve pas ça cool. D’où le passage aux films Marvel, stars du sud. Hollywood le mange par le haut, les cinéastes du Sud le mangent par le bas », a ajouté Chauhan.

Selon Kamal Gianchandani, PDG de PVR Pictures, le box-office était en « mode récupération » depuis octobre avec le film tamoul à succès « Doctor » et a véritablement « décollé » en novembre, couplé avec la sortie de Rajinikanth starrer « Annaatthe » et le Hollywood publiez « Les éternels ».

Alors que l’année tire à sa fin, la tendance ne se poursuit clairement pas. Le nombre croissant de cas Omicron a conduit à de nouvelles restrictions dans plusieurs régions du pays, y compris à Delhi où les salles de cinéma ont à nouveau été fermées.

Et ensuite ?

La dernière offre de l’année était censée être « Jersey » de Shahid Kapoor. Il était initialement prévu pour une sortie en salle le 31 décembre, mais cela a été reporté en raison de l’augmentation des cas et du renouvellement des restrictions en salle.

On croise les doigts mais le pronostic est sombre.

« « Jersey » a l’air un peu tiède. Il y a un mois, il présentait le potentiel d’un blockbuster « Kabir Singh », mais ne ressemble pas à cela jusqu’à présent », a déclaré Bansal, exposant basé à Jaipur.

