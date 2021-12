Année 2021 en informatique : Bilan de l’année

Kris Carlon / Autorité Android

Après une année relativement lente en raison de la pandémie et des ralentissements de la chaîne d’approvisionnement, 2021 a vu des développements massifs dans le domaine de l’informatique personnelle. Bien que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement n’aient pas disparu, les développements que nous avons vus cette année dessinent un avenir passionnant pour les ordinateurs. Jetons un coup d’œil rapide à l’année 2021 en informatique.

Microsoft lance Windows 11

Après avoir laissé tout le monde croire que Windows 10 serait la dernière grande mise à jour nommée du système d’exploitation de longue date, Microsoft nous a surpris avec Windows 11. Le nouveau système d’exploitation a également provoqué de nombreuses vagues, pour des raisons à la fois bonnes et mauvaises. La mise à jour elle-même est gratuite pour les utilisateurs de Windows, mais il y a eu de nombreuses critiques (justifiées) concernant le système d’exploitation ne prenant pas en charge la plupart des appareils plus anciens au nom d’une sécurité renforcée. Windows 11 a également vu Microsoft s’empresser de conserver Edge comme navigateur par défaut. Cependant, la société semble faire marche arrière sur cette décision maintenant.

Intel a connu quelques années difficiles avec ses défaillances de processus et ses tailles de transistors réduites. D’un autre côté, AMD a réussi à passer devant avec sa série de puces Ryzen. En 2021, cependant, Intel a fait un retour assez impressionnant avec ses puces de 12e génération. Les puces Alder Lake-S n’arrivent pas sur un processus rétréci, mais les améliorations architecturales d’Intel l’ont remis au sommet avec l’Intel i9-12900K, qui se bat solidement contre les meilleurs d’AMD.

Avec la 12e génération, ce qui est également arrivé sur la scène est la prochaine génération de mémoire PC, DDR5. La DDR5 apporte de nombreuses améliorations à la table, avec une bande passante améliorée, des fréquences plus élevées, une capacité accrue, etc. La plate-forme d’Intel est la seule à prendre en charge la nouvelle norme pour le moment, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’AMD se joigne à sa prochaine génération, à mesure que l’adoption de la DDR5 s’accélère.

Steam Deck apporte le jeu portable sur PC

Le jeu portable a toujours été quelque chose avec un grand potentiel. Il a connu des hauts et des bas, et au cours des dernières années, la Nintendo Switch a été le seul appareil avec une présence et une influence grand public dans l’espace. En 2021, Steam a dévoilé ses grands projets pour les jeux portables en annonçant le Steam Deck, une console de jeu portable basée sur Linux.

Bien sûr, il y a eu des PC portables qui peuvent faire pas mal de jeux, comme les appareils de GPD. Cependant, Steam mettre son nom sur l’un est une excellente nouvelle pour cette catégorie d’appareils et aidera à faire avancer l’aiguille. Alors que le matériel basse consommation s’améliore de plus en plus et que les jeux dans le cloud deviennent de plus en plus courants, l’avenir du jeu en déplacement s’annonce prometteur.

Apple réinvente le MacBook Pro

En parlant d’amélioration du matériel basse consommation, Apple a une fois de plus montré son expertise dans le silicium personnalisé cette année. Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro, avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, ont ramené beaucoup de ce qui était bon avec les MacBooks Pro. Ces nouvelles puces sont un nouveau record pour Apple. Ils ont une grande efficacité, offrant une solide performance par watt.

C’était aussi un grand pas d’Apple. C’est l’un des rares cas où l’entreprise est à l’écoute de ses clients. Les nouveaux MacBook Pro ramènent un port HDMI, un lecteur de carte SD et même le bien-aimé MagSafe. Ce dernier que nous n’avions pas vu depuis qu’Apple a retiré l’ancien MacBook Air. Ces machines sont à nouveau Pro, et nous verrons certainement de meilleurs ordinateurs portables Windows grâce à elles.

Le droit à la réparation prend son envol

2021 a également été une excellente année pour Right to Repair — le mouvement poussant les fabricants d’électronique à améliorer la réparabilité de leurs appareils et à rendre la réparation plus accessible aux consommateurs. Après un décret du président américain Joe Biden demandant à la Federal Trade Commission (FTC) de revoir les réglementations favorables aux clients, la FTC a publié une déclaration donnant la priorité aux actions contre les fabricants qui entravent les réparations.

Avec le soutien fédéral à la réparabilité, nous pouvons nous attendre à ce que le mouvement se renforce encore au cours de l’année à venir. Nous avons également vu un nouveau venu dans l’espace, Framework, fabriquer un ordinateur portable modulaire qui donne la priorité à la réparation. Ce n’est peut-être pas le modèle de l’industrie, mais nous verrons probablement de meilleurs efforts de la part des principaux fabricants d’ordinateurs portables en termes d’évolutivité et de réparabilité.

L’acquisition d’Arm par Nvidia se heurte à un barrage

Nvidia a essayé d’acquérir Arm, la société de conception de semi-conducteurs derrière les processeurs Arm que nous aimons et utilisons tous. Après avoir poursuivi une acquisition de 40 milliards de dollars, les tentatives de Nvidia de racheter la société ont été bloquées par la FTC, qui a intenté une action en justice pour empêcher la conclusion de l’accord. Étant un changement potentiel majeur dans le secteur des semi-conducteurs, cet accord a attiré beaucoup d’attention réglementaire.

La FTC pense que l’acquisition donnerait trop de pouvoir à Nvidia, lui permettant de contrôler les transactions d’Arm. La FTC ne veut pas que Nvidia ait un avantage déloyal sur ses concurrents. L’industrie des semi-conducteurs est déjà mal placée. Il est donc peu probable que cet accord se produise maintenant, même s’il devait être conclu d’ici la fin de 2022.

Les stocks de GPU restent les mêmes, mais voici un peu plus de Supersampling

En parlant de pénurie de semi-conducteurs, les stocks de GPU et d’autres produits en silicium sont restés plus ou moins les mêmes en 2021. Il y a eu pas mal de mises à jour sur la pénurie de puces cette année. Cependant, presque tous ont suggéré que la pénurie ne devrait s’atténuer qu’en 2023. Donc, si vous avez réussi à acheter un GPU cette année à un prix qui ne laisse pas de trou dans votre portefeuille, vous faites partie des chanceux.

C’est tout pour 2021. 2022 devrait être une grande année pour la technologie et l’informatique. Voici de meilleurs stocks, de meilleures performances, des puissances inférieures et des températures inférieures. Restez à l’écoute d’Android Authority pour en savoir plus !

