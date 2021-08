Année du centenaire : Berger Paints envisage un chiffre d’affaires de Rs 10 000 crore en FY24

in

Dans cet exercice lui-même, la société envisage un chiffre d’affaires de Rs 8 000 crore. Roy a déclaré qu’actuellement environ 93% du chiffre d’affaires consolidé total provient du marché intérieur.

Berger Paints, la deuxième plus grande entreprise de peinture du pays, s’attend à un chiffre d’affaires de Rs 10 000 crore au cours de l’exercice 2023-24, l’année du centenaire des opérations de l’entreprise dans le pays.

À la fin du dernier exercice, le chiffre d’affaires consolidé des opérations de la société basée à Kolkata s’élevait à 6 817,59 crore de roupies, enregistrant une croissance de 7 % en glissement annuel.

« L’année 2023-24 sera notre 100e année en Inde. Nous avions commencé nos opérations en 1923 avec notre usine de Shibpur (Howrah) au Bengale occidental. Nous prévoyons de toucher un chiffre d’affaires de 10 000 crores de roupies en 2023-24 », a déclaré Abhijit Roy, directeur général et PDG de Berger Paints, lors d’une conférence de presse après la 97e AGA de la société qui s’est tenue vendredi.

Dans cet exercice lui-même, la société envisage un chiffre d’affaires de Rs 8 000 crore. Roy a déclaré qu’actuellement environ 93% du chiffre d’affaires consolidé total provient du marché intérieur.

Actuellement, environ 80 % des revenus de l’entreprise proviennent du segment décoratif, tandis que les 18 % restants proviennent du segment non décoratif (y compris les revêtements protecteurs, en poudre et automobiles). Ce type de mix de revenus devrait se poursuivre pendant un certain temps, a déclaré le directeur général.

Répondant aux questions des actionnaires lors de l’AGA, Roy a déclaré que Berger deviendrait très bientôt l’un des trois principaux acteurs du marché des produits chimiques de construction en Inde.

Actuellement, la taille du marché des produits chimiques de construction est d’environ 9 000 crores de roupies et elle croît à un rythme élevé.

Concernant les opérations à l’étranger, Roy a déclaré que Berger avait déjà nommé des distributeurs en France et en Suisse afin de « tester les eaux » dans ces deux pays européens. La taille des marchés en France et en Suisse peut potentiellement être importante.

En Europe, Berger est présent en Pologne, au Royaume-Uni et en Russie par le biais de sa filiale polonaise à 100 % Bolix SA, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ Rs 350 crore.

Plus tôt, s’adressant aux actionnaires, le président Kuldip Singh Dhingra a déclaré que la société prévoyait de mettre en service sa nouvelle usine dans la zone industrielle de Sandila, Hardoi, Lucknow, en 2022, sous réserve de la réception des consentements et des approbations requis.

« L’entreprise est désormais la 7e plus grande entreprise de peinture au monde en termes de capitalisation boursière et se classe parmi les 14 meilleures entreprises de peinture au monde en 2020 », a déclaré Dhingra.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.