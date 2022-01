Année zéro sans Khabib pour l’UFC

L’UFC est une machine parfaitement huilée. Il l’a prouvé depuis mars 2020. Elle a été l’une des premières sociétés sportives à avoir élaboré un plan pour réaliser ses spectacles malgré la situation sanitaire et en 2021 elle a maintenu un rythme très élevé. Ils ont terminé avec 43 émissions, c’est-à-dire qu’il n’y a eu que dix semaines sans contenu.

Le rythme est brutal et le changement logistique aussi. Pour réduire les risques et les coûts, ils n’organisent que des PPV (un par mois) dans des pavillons, le reste des spectacles se déroule à l’UFC Apex qu’ils ont à Las Vegas. Ils manquent de bénéfices pour les billets (le public est minime et ils sont généralement invités), mais ils économisent les coûts d’un spectacle étincelant. Avec et sans public, ils ont organisé des événements qui ont ébloui les fans. Les audiences et l’impact sur les réseaux sont positifs. Premier obstacle sauvé.

La seconde était peut-être la plus importante. Avec un Conor McGregor en déclin, Khabib Nurmagomedov était le visage principal de l’entreprise. Le problème a été trouvé avec l’adieu du russe. L »Aigle’ (33 ans) l’a quitté brutalement malgré le fait que l’UFC ait tenté de le convaincre d’octobre 2020 à mars 2021, mais ils ont renoncé à utiliser leur énergie d’une autre manière. L’UFC a le contrôle total de son marché, ce qui lui permet de générer de nouvelles étoiles. Avez-vous remarqué la perte de Khabib ? C’est évident, mais ils pourraient le fournir.

Kamaru Usman, avec trois victoires et un KO à Jorge Masvidal qui a fait le tour du monde, a pris la tête. Il est resté avec la vitole inaccessible qu’avait le Russe. D’autres noms se sont également manifestés. Israel Adesanya a essayé de passer aux poids lourds légers et a échoué, mais au milieu, il est roi. Brandon Moreno a enflammé toute l’Amérique latine avec sa victoire sur Figueiredo, Francis Ngannou est devenu monarque des poids lourds et il a rapidement trouvé un rival qui semble intouchable comme l’invaincu Ciryl Gane… les moments ont été nombreux.

Ils ont réussi. L’année zéro n’a pas été traumatisante. Le retour de Nurmagomedov est le rêve de beaucoup, mais sans lui, l’UFC continue de grandir. Ces trois lettres vous donnent ou vous enlèvent tout et sont au-dessus de tout le monde, y compris Khabib lui-même.