Annette Ending a expliqué: ce qui s’est passé à la fin de la comédie musicale Leos Carax et Adam Driver

Henry’s Abyss à Annette

La dernière chanson d’Annette est “Sympathy for the Abyss”. Dans ce document, Henry essaie de donner à sa fille quelques conseils pour ne pas commettre les mêmes erreurs de jalousie, de colère et de laisser l’ego contrôler la vie. En ce moment, Henry comprend enfin ses erreurs, mais il est peut-être trop tard car Annette ne veut pas lui pardonner.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fin heureuse musicale traditionnelle, elle offre une certaine fermeture aux téléspectateurs. Parce qu’Henry comprend au moins une partie de ses erreurs, mais cela devient plus sombre quand Annette lui dit qu’il ne peut pas l’aimer, pas vraiment, ce que j’ai interprété comme signifiant qu’à cause de qui il est, de son narcissisme et de lui-même -détestant, qu’il ne peut vraiment aimer personne.

Annette est l’un des meilleurs films d’Adam Driver pour sa performance et la pure ambition du film.