Annette et un été vraiment bizarre au cinéma

Avez-vous remarqué à quel point les films sont bizarres cet été ?

Je ne parle pas de l’expérience cinématographique, mais si vous avez été dans un théâtre, vous savez que c’est inhabituel ; Je veux dire les films eux-mêmes.

Dans Pig, par exemple, Nicolas Cage joue un chasseur de truffes qui s’en prend à son cochon volé dans ce que beaucoup s’attendaient à ce qu’il s’agisse d’un thriller de vengeance, mais il s’avère qu’il s’agit d’une méditation silencieuse sur la mémoire, la perte et… la gastronomie à Portland ? Le chevalier vert a été étonnamment réussi malgré sa sortie uniquement dans les cinémas pendant une pandémie – et malgré son étrangeté profondément, presque rebutante. Old, un drame familial particulier se déroulant sur une plage qui vous fait vieillir, a vendu suffisamment de billets pour tripler son budget de 18 millions de dollars. Même les superproductions standard à gros budget – F9, Black Widow, Jungle Cruise, Free Guy – ont eu un air étrange à leur sujet, avec des voitures spatiales volantes et des discussions sur les ovaires et les représentations CGI de la chaîne alimentaire et des personnages de jeux vidéo devenus voyous.

Alors que l’été tire à sa fin, les vibrations bizarres du cinéma sont palpables. Et le plus flippant de tous émane peut-être d’Annette, la nouvelle comédie musicale de Leos Carax sur… euh. Bien. Il s’agit d’une histoire d’amour vouée à l’échec, mais aussi de plein d’autres choses : l’art, l’opéra, la mort, la comédie, le danger de prendre une petite embarcation en haute mer, les nombreuses choses qu’une marionnette peut faire étonnamment bien, la paternité , et tout le concept de regarder un film dans un cinéma.

Les acteurs et les cinéastes d’Annette nous chantent au début du film.Amazon Studios

Adam Driver et Marion Cotillard, toutes deux de véritables stars de cinéma, chantent et gémissent et ont des relations sexuelles (parfois toutes en même temps) dans ce film agressif non accessible – qui, selon ce que vous en pensez, est soit une explosion, soit un cauchemar. Cela commence avec les acteurs et les cinéastes chantant au public comment nous sommes sur le point de commencer à regarder un film. À la fin, ils nous racontent comment le film s’est terminé et ils espèrent que vous l’avez apprécié, et dites-le à vos amis.

Driver incarne Henry McHenry, un comédien de stand-up très populaire et très conflictuel qui se présente comme «le singe de Dieu» et se moque ouvertement de son public depuis la scène. Il est tombé amoureux de la merveilleuse chanteuse d’opéra Ann Defrasnoux, dont les performances déchirantes attirent des foules stupéfiantes. (Dans le monde d’Annette, les chanteurs d’opéra sont aussi aimés et dignes des tabloïds que les rockstars.)

Le couple vit à Los Angeles, et ils sont follement amoureux, et ils en chantent beaucoup dans un numéro récurrent intitulé “We Love Each Other So Much”. Les chansons d’Annette – écrites par Ron et Russell Mael, alias le duo pop Sparks – sont pour la plupart très littérales, avec des personnages décrivant souvent ce qu’ils font ou ce qu’ils sont sur le point de faire ou ce qu’ils pensent pouvoir faire.

Toute l’ambiance d’Annette est beaucoup plus lyrique que musicale; Honnêtement, il serait peut-être préférable d’entrer dans le film avec cette attente. (Une grande partie de la musique est plus récitative que la ballade pop.) Aimez-vous la fanfaronnade, la prétention et la glorieuse maladresse de l’opéra ? Les histoires improbables et la folie démesurée ? Les chansons qui se répètent souvent, encore et encore, se transformant en différentes tonalités à mesure que l’ambiance de l’histoire passe d’une romance délirante à une tragédie dévastatrice ? Les moments où des personnages clés informent le public de ce qui se passe en chantant directement pour eux ? Les protagonistes moralement fragiles mais étrangement convaincants ? Si vous ne vous souciez pas de tout cela, Annette sera probablement déconcertante. Si vous le faites, Annette est pour vous.

Annette : Beaucoup plus d’opéra que de comédie musicale.Amazon Studios

La romance d’Henry et Ann les entraîne dans un voyage tragique, rendu encore plus tragique par la présence de l’accompagnateur amoureux d’Ann (joué, peut-être de manière improbable, par Simon Helberg de The Big Bang Theory). Henry et Ann ont un bébé, nommé Annette, représenté dans le film par une marionnette. Elle peut chanter. Une scène se déroule au Super Bowl. C’est un film étrange.

Annette était le film de la soirée d’ouverture du Festival de Cannes en juillet, où il s’inscrivait parfaitement dans les offres souvent belliqueuses du festival. Après une modeste escale de deux semaines dans les salles, il arrive maintenant sur Amazon Prime. Donc, beaucoup de gens y ont accès, et il est facile d’imaginer la réaction confuse du public qui a frappé le film parce qu’il est ravi de voir Kylo Ren chanter.

Pour certains, ce tournant inattendu peut conduire à la déception – ou au genre de frustration que certains fans de Nic Cage ont pu ressentir en voyant Pig ou que certains fans de Dev Patel ont pu ressentir en voyant The Green Knight. Quelles que soient vos attentes, Annette et les autres offres estivales sont autre chose.

Dans notre industrie cinématographique averse au risque – fortement tributaire des tarifs de franchise, des suites, des redémarrages et des «originaux» de Netflix qui ressemblent beaucoup à un autre film que vous avez vu il n’y a pas si longtemps – cette séquence de narration bizarre, cette tendance à briser les conventions, est rafraîchissant. La vérité est que l’industrie cinématographique américaine ronronne principalement en ne faisant pas bouger le bateau, en ne bouleversant pas le public, en essayant de répondre aux attentes mais rarement en les défiant. Au mieux, c’est ainsi que vous offrez aux gens quelque chose de réconfortant et d’amusant. Plus sombre, c’est la façon dont vous accumulez des ventes de billets à l’avance et de la publicité gratuite, également connue sous le nom de fan buzz, et assurez votre survie continue. Aujourd’hui, il est souvent périlleux de sortir un film que les gens pourraient trouver inconfortable.

La vérité reste que nous vivons dans le monde créé par l’industrie de la culture, où la vente d’un produit de divertissement – ​​c’est-à-dire du « contenu » – est la priorité, et où tenter sa chance est rare. Mais une doublure argentée à cet été étrange, au cours duquel certains des plus grands films ont échoué ou n’ont pas réussi à générer du buzz, a été l’occasion d’avoir des conversations solides sur des films qui ne flattent pas leur public.

Ma propre mesure mentale de la grandeur d’un film est la réponse qu’il provoque. Si le public quitte le cinéma (ou éteint la télévision) avec un éventail de réactions fortes – certains l’aiment, certains le méprisent, certains pensent que cela a du mérite mais argumenteront vigoureusement sur leurs réserves – alors le film qu’ils viennent de regarder valait l’investissement de temps et de talent. C’est faire ce que l’art devrait faire. Si un film reçoit un « plutôt bien ! » réaction à tous les niveaux, je suis beaucoup moins intéressé.

Bien sûr, cette dernière variété se retrouvera avec un score de Rotten Tomatoes plus élevé que la première. Pourtant, celui qui me fait discuter avec des amis et résiste aux tentatives de le mettre dans une boîte est le film que je veux regarder. Que cet été ait servi plus de films de ce genre que d’habitude – Annette n’étant que le dernier exemple – est probablement un coup de chance. C’est aussi un cadeau; pour ceux d’entre nous qui prennent les films au sérieux, c’est ce que nous espérons toute l’année.

Annette a ouvert ses portes dans les salles le 6 août. Il commence à être diffusé sur Amazon Prime le 20 août.