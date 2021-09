Annie Live: date de première, distribution et autres choses que nous savons sur le spécial vacances NBC

Harry Connick Jr. est peut-être récemment connu de certains pour son passage en tant que juge sur American Idol. Le musicien/acteur est également apparu dans les films Hope Floats, Independence Day, PS I Love You et Dolphin Tale. Connick Jr. a également joué dans Cheers, Will & Grace, Kevin Can Wait et Law & Order Special Victim Unit.

Nicole Scherzinger joue Grace dans Annie : Live. Grace a été jouée par beaucoup, mais certaines des versions les plus reconnaissables ont été jouées par Ann Reinking, Audra McDonald et Rose Byrne. L’ancien chanteur principal de Pussycat Doll a été juge et mentor sur diverses versions internationales de X-Factor. Plus récemment, elle est juge sur The Masked Singer. Elle est également apparue dans Ralph Breaks the Internet, Dirty Dancing (le téléfilm de 2017), Moana et How I Met Your Mother.

Annie : Live nous donnera une réunion Unbreakable Kimmy Schmidt avec Titus Burgess et Jane Krakowski apparaissant dans Annie Live ! Tituss Burgess jouera le rôle du frère de Miss Hannigan, Rooster Hannigan. Jane Krakowski incarnera Lily St. Regis, la complice de Rooster.