“Annie Live” de NBC ajoute l’acteur bien-aimé de Netflix

Le prochain événement Annie Live de NBC a ajouté un acteur bien-aimé de Netflix à sa distribution musicale. Selon The Hollywood Reporter, Tituss Burgess, six fois nominé aux Emmy Awards, rejoint Taraji P. Henson (Miss Hannigan), Harry Connick Jr. (Daddy Warbucks) et Nicole Scherzinger (Grace) dans la nouvelle production. Annie Live est actuellement diffusé le 2 décembre et mettra en vedette Burgess dans le rôle de Rooster, le frère sournois de l’impitoyable Miss Hannigan. “J’ai toujours voulu être un méchant”, a déclaré Burgess à propos de son nouveau rôle. Pour le moment, il n’y a pas eu d’annonce concernant qui jouera le rôle-titre d’Annie.

Burgess est souvent plus connu pour son rôle de Titus Andromedon dans la sitcom Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt. La série a duré quatre saisons, de 2015 à 2019, puis a fait ses débuts dans une émission spéciale interactive en mai 2020. La performance brillante et hilarante de Burgess alors que Titus l’a amené à remporter cinq nominations aux Emmy Awards. En 2020, Burgess a rejoint le parc central de la série animée Apple TV +, exprimant l’adolescent Cole Tillerman, un enfant excentrique au grand cœur. Il est actuellement nominé pour un Emmy 2021 dans la catégorie Performance exceptionnelle de la voix off des personnages, pour son travail dans la série.

En plus de son travail à succès dans les séries télévisées, Burgess a un long curriculum vitae à Broadway et sur scène, notamment Jersey Boys, The Little Mermaid et Into the Woods. Il a également figuré dans un certain nombre de films très médiatisés, tels que The Angry Birds Movie, The Addams Family (2019) et le film Netflix nominé aux Golden Globes, Dolemite Is My Name. Actuellement, il peut être vu comme le légendaire chanteur de gospel James Cleveland dans Respect, le biopic d’Aretha Franklin mettant en vedette Jennifer Hudson dans le rôle de la reine de la soul.

En juin 2020, Burgess a parlé à l’Observer de son personnage de Kimmy Schmidt et de la façon dont il a traité les fans pensant qu’ils sont similaires. “C’est délicat, les gens me regardent sur Instagram Live, vous pouvez y découvrir ma personnalité, jugez par vous-même. J’ai dû abandonner la frustration des gens qui me font synonyme du personnage.”

Burgess a poursuivi en disant: “Il y a des gens ouverts à vouloir apprendre à me connaître. Je ne suis pas sélectif avec qui je me montre, mais certaines personnes ne me voient qu’à travers le prisme d’une caricature. Je me soucie des gens. Je le laissera se défaire.” Les fans désireux de voir plus de Burgess peuvent consulter son émission de jeu Netflix Sing On !, qui a été créée sur le service de streaming en 2020.