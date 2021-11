Annihilator fait appel à l’ancien batteur de Slayer Dave Lombardo et à l’ancien chanteur d’Iced Earth Stu Block pour l’album « Metal Ii »

Les fans attendent depuis des années et c’est enfin le cas : le très recherché et auparavant indisponible ANNIHILATEUR back catalogue reçoit une série de rééditions via oreilleMUSIQUE.

Maintenant, « Métal II » lance cette vaste campagne de catalogue qui vous offrira des éditions spéciales, du matériel bonus, des morceaux exclusifs et inédits.

« Métal II » se distingue comme un entièrement réenregistré, nouvellement mixé par Mike Fraser (AC DC, AÉROSMITH et bien d’autres) et un album remasterisé dans une nouvelle programmation, avec Dave Lombardo (SLAYER) à la batterie et Bloc Stu (ICED EARTH) au chant. La liste des invités sur l’album est énorme : Willie Adler (AGNEAU DE DIEU), Alexi Laiho (ENFANTS DE BODOM), Steve « Lèvres » Kudlow (ENCLUME), Dan Beehler (EXCITATEUR), Jesper Strömblad (EN FEU), Angela Gossow (ENNEMI JURÉ), Jeff Loomis (ARCH ENNEMI, PLUS JAMAIS), Anders Björler (LES HANTÉS, AUX PORTES) et Corey Beaulieu (TRIVIUM).

« Métal II » est dédié à la mémoire de Eddie Van Halen et Laiho.

01. Chasser le haut (ft Willie Adler)



02. Dominer carrément (ft. Alexi Laiho)



03. Armée d’un (ft. Steve « Lips » Kudlow)



04. Couple Suicide (ft. Danko Jones et Angela Gossow)



05. Maniaque de métaux lourds (ft. Dan Beehler et Allan Johnson)



06. Hanté (ft. Jesper Strömblad)



07. Roméo Délice



08. Détonation (ft. Jacob Lynam)



09. Défilé de clowns (ft Jeff Loomis)



dix. étouffé (ft Anders Björler)



11. Coup de pied (ft Corey Beaulieu)

du Canada ANNIHILATEUR est l’œuvre de vie du guitariste Jeff Eaux. Fondé en 1984, le groupe a pris d’assaut la scène metal avec sa première sortie en 1989 « Alice en enfer », fait monter la barre avec les années 1990 « Never Never Land » et a poursuivi une carrière ininterrompue de sorties de disques et de tournées avec plusieurs des plus grands groupes du genre métal (principalement tous en dehors de l’Amérique du Nord), depuis ; cimentation ANNIHILATEUR comme le groupe de metal le plus vendu de l’histoire du Canada.

ANNIHILATEUR a donné au monde du métal un son qui est l’un des mélanges les plus clairs et les plus savoureux d’énormes riffs métalliques avec l’idée de la chanson parfaite et de quelques solos légendaires comme cerise sur le gâteau. Eaux et ANNIHILATEUR ont eu une influence majeure sur d’innombrables groupes et musiciens de métal bien connus à travers le monde. En fait, d’innombrables artistes et musiciens non-métal à succès citent Eaux and Co. comme une influence dans leur carrière.

Eaux est le guitariste, chanteur et écrivain de ANNIHILATEUR ainsi qu’un propriétaire de studio, producteur, ingénieur et ingénieur de mixage et de mastering. Eaux formé le groupe avec le chanteur John Bates.



