oreilleMusique a annoncé une remarquable série de rééditions de (presque) l’intégralité ANNIHILATEUR catalogue. « Métal II » lance cette vaste campagne de catalogue qui vous offrira des éditions spéciales, du matériel bonus, des morceaux exclusifs et inédits.

Et « Métal II » n’est qu’un avant-goût, avant une vaste campagne de catalogue couvrant les disques de studio et les raretés perdues depuis longtemps. Au total, 18 disques vont sortir au cours des prochaines années, dont la version originale 2007 du « Métal » album.

« Métal II » a subi une refonte incroyable avec le seul et unique Dave Lombardo (TUEUR) tuant la batterie et le chant « réinventé » par le grand Bloc Stu (DANS L’ÉTERNITÉ, TERRE GELÉE). La liste des invités sur l’album est énorme : Willie Adler (AGNEAU DE DIEU), Alexi Laiho (ENFANTS DE BODOM), Steve « Lèvres » Kudlow (ENCLUME), Dan Beehler (EXCITATEUR), Jesper Strömblad (EN FEU), Angela Gossow (ENNEMI JURÉ), Jeff Loomis (ARCH ENEMY, PLUS JAMAIS), Anders Björler (LES HANTÉS, AUX PORTES) et Corey Beaulieu (TRIVIUM).

Eaux passé les fonctions de mixage à l’ingénieur légendaire Mike Fraser (AC DC, VAN HALEN) et il a été remasterisé par Maor Appelbaum.

Lorsque Eaux a été demandé : « Quel disque referiez-vous, si vous le pouviez et pourquoi ? », sans hésitation, il a été « Métal ». Donc, ce que nous avons maintenant est un record de 2021 qui s’appelle « Métal II », de manière appropriée, avec toutes les pistes originales d’invités de 2007 avec Jeff Eaux à la barre.

« L’un des plus grands ingénieurs/mixeurs de la planète, Mike Fraser, a été mon premier choix pour mixer celui-ci », Jeff dit. « C’était un défi car Mike n’a pas été amené à faire un disque; il était simplement là pour mixer un gros fouillis de morceaux enregistrés en 2006 et 2021 et avec plus de 14 joueurs dessus. Après ce mélange difficile, j’ai promis Mike que je ferais un autre album avec lui, à partir de zéro. »

« Dave était dans mon groupe préféré (TUEUR), » Eaux dit, « et continue d’évoluer et de jouer dans de nombreux groupes divers, comme INSUFFISANTS, TENDANCES SUICIDAIRES, CROIX MORTE, MONSIEUR. BAGUE et bien d’autres projets. Ce fut un honneur d’être sur le même dossier que Lombarde. Et il utilise le ‘Règne dans le sang’ monter la cymbale !! Oui! La cymbale ACTUAL ride que nous entendons sur ce disque classique. »

Eaux révèle que « Stu a été le chanteur que j’ai (publiquement) voulu être ANNIHILATEURle chanteur, depuis que je l’ai entendu dans le groupe canadien DANS L’ÉTERNITÉ, mais je n’ai jamais eu l’occasion de l’avoir ! Il est la prochaine génération de chanteurs incroyables qui s’empare du microphone d’icônes telles que [Bruce] Dickinson et [Rob] Halford. Et nos chemins DEVRAIENT se croiser il y a longtemps, mais nous sommes là maintenant !

« Alors je les ai pris tous les deux » Eaux continue, « et ils ont tous les deux adoré les airs et tous les deux ont dit ‘FUCK YES’! Et j’ai dit à Stu, ‘Tu as trois prises’, donc il y a des imperfections, des verrues et des ratés partout. Et j’ai dit la même chose à Dave, ‘faites-le’. Et regarder des pros faire ça est époustouflant parce que vous n’avez pas les meilleurs sons, mais vous avez les meilleurs joueurs. »

Eaux se ferme : « Bien que Alexi Laihoest en train de déchiqueter ‘Dominer carrément’ et le VAN HALEN chanson « Roméo délice » ont été enregistrés il y a quelque temps, ajoutant Stu et Dave à ces chansons nous a donné à tous le sentiment que « Métal II » est également un hommage approprié à nos deux guitar heros tombés au combat. Ed et Alexis, DÉCHIRURE »

« Métal II » liste des pistes :

01. Chasser le haut (ft Willie Adler)



02. Dominer carrément (ft. Alexi Laiho)



03. Armée d’un (ft. Steve « Lips » Kudlow)



04. Couple Suicide (ft. Danko Jones et Angela Gossow)



05. Maniaque de métaux lourds (ft. Dan Beehler et Allan Johnson)



06. Hanté (ft. Jesper Strömblad)



07. Roméo Délice



08. Détonation (ft. Jacob Lynam)



09. Défilé de clowns (ft Jeff Loomis)



dix. étouffé (ft Anders Björler)



11. Coup de pied (pi. Corey Beaulieu)

« Dominer franchement » peut maintenant être diffusé ci-dessous.

du Canada ANNIHILATEUR est l’œuvre de toute une vie Eaux. Fondé en 1984, le groupe a pris d’assaut la scène metal avec sa première sortie en 1989 « Alice en enfer », fait monter la barre avec les années 1990 « Never Never Land » et a poursuivi une carrière ininterrompue de sorties de disques et de tournées avec plusieurs des plus grands groupes du genre métal (principalement tous en dehors de l’Amérique du Nord), depuis ; cimentation ANNIHILATEUR comme le groupe de metal le plus vendu de l’histoire du Canada.

ANNIHILATEUR a donné au monde du métal un son qui est l’un des mélanges les plus clairs et les plus savoureux d’énormes riffs métalliques avec l’idée de la chanson parfaite et de quelques solos légendaires comme cerise sur le gâteau. Eaux et ANNIHILATEUR ont eu une influence majeure sur d’innombrables groupes et musiciens de métal bien connus à travers le monde. En fait, d’innombrables artistes et musiciens non-métal à succès citent Eaux and Co. comme une influence dans leur carrière.

Eaux est le guitariste, chanteur et écrivain de ANNIHILATEUR ainsi qu’un propriétaire de studio, producteur, ingénieur et ingénieur de mixage et de mastering. Eaux formé le groupe avec le chanteur John Bates.