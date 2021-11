Anniversaire : Alex Kidd, le premier vrai rival de Mario, a 35 ans aujourd’hui

Image : Fusionner les jeux / Sega

Avant Sonique est venu et a vraiment donné Super mario une course pour son argent, Sega s’est appuyé sur les talents d’Alex Kidd, la mascotte de l’entreprise à l’époque du Master System.

Alex a joué dans une série de titres à la fin des années 80, dont Alex Kidd dans Miracle World, Alex Kidd : Les étoiles perdues et Alex Kidd dans le monde Shinobi. Bien qu’aucun d’entre eux ne puisse vraiment tenir tête à des personnes comme Super Mario Bros 3 sur la NES, Alex s’est néanmoins taillé une base de fans réceptive – à tel point qu’il a même eu droit à une sortie 16 bits, Alex Kidd dans le château enchanté.

Alors que Sonic est arrivé peu de temps après et est devenu la mascotte la plus réussie de Sega, Alex Kidd a enduré et a récemment joué dans un remake de son premier Master System, Alex Kidd dans Miracle World DX. Pour marquer le 35e anniversaire du personnage (la version Master System de Miracle World lancée le 1er novembre 1986 au Japon), Merge Games – l’éditeur du remake susmentionné – a partagé quelques informations sur exactement comment cela s’est passé :

Merge Games avait attiré l’attention de Sega en distribuant avec succès la version commerciale du méga-hit Streets of Rage 4, en collaboration avec DotEmu. C’est cette version qui a également donné à l’équipe de développement de six personnes – Jankenteam, qui étaient des fans de longue date d’Alex Kidd – l’impulsion pour venir à Merge et partager leur rêve de refaire le jeu. L’idée était de recréer, reconstruire et moderniser une version de luxe du jeu tout en restant fidèle à ce que les fans chérissaient d’Alex Kidd depuis 30 ans.

Suite à une visite au siège de Sega au Japon pour licencier la propriété intellectuelle en sommeil depuis longtemps, Merge Games a développé une stratégie complète pour une production, un marketing et un succès commercial complets en utilisant l’expertise approfondie de la société dans la création de routes sur mesure vers le marché, qui mettent la qualité au premier plan et exploitent toutes les opportunités numériques, de vente au détail et de collection disponibles.

L’équipe était déterminée à inclure fidèlement tout le contenu et les niveaux originaux et à les combiner avec un nouvel art saisissant, des systèmes de combat de boss améliorés et différents modes. Des niveaux supplémentaires ont été créés pour étendre la tradition du titre original afin d’apporter une nouvelle dimension à Alex Kidd dans Miracle World. Le jeu comprenait un mode rétro spécifiquement pour ramener la nostalgie du classique Master System, permettant aux joueurs de revenir à une version recréée du style graphique original, au nouveau mode Boss Rush qui offre une action non-stop de Rock Paper Scissors, la version DX d’Alex Kidd dans Miracle World comprend une multitude de contenu supplémentaire pour étendre la version originale de Master System. Comprenant un éventail d’autres mises à jour telles que des améliorations du combat, des mécanismes de mouvement et de nouveaux systèmes de menus, Alex Kidd dans Miracle World DX ajoute un nouveau niveau de fluidité au classique original !