Anniversaire de Don José Sulaiman

Don José a passé une partie de son enfance et de sa jeunesse à Ciudad Victoria et Ciudad Valles, San Luis Potosí. C’est dans ce dernier qu’il est devenu un athlète complet, enclin à la boxe et au baseball.

Dans le spectacle des poings, il s’est démarqué depuis son enfance et a ensuite occupé tous les postes existants, tels que promoteur, commissaire, arbitre, juge, etc., jusqu’à ce qu’il s’installe à Mexico, y passant le reste de sa longue et fructueuse vie. .

C’est précisément dans la capitale mexicaine qu’il est resté dans ce qui était sa passion, et est venu occuper des postes notables tels que secrétaire exécutif du World Boxing Council, pour devenir plus tard président de l’organisme, où il a travaillé sans relâche pendant près de quatre décennies, toujours servir avec le meilleur de lui et façonner d’énormes changements dans la médecine et les règles appliquées en particulier aux boxeurs.

En fait, la réglementation qu’elle a façonnée est la meilleure de l’histoire et cela est reconnu dans le monde entier. Dejó como herencia el más importante de los organismos boxísticos que han existido, con 166 países afiliados, con grandes campeones en todas las divisiones, récords y estadísticas que en otros tiempos fueron impensables, y dio al boxeo un nuevo rostro, llevándolo desde un espectáculo en extremo violento y peligroso a lo que es en este momento, con peleas equilibradas, reglas que cuidan en todo momento a quienes suben al ring y aun cuando el boxeo continúa siendo una actividad con riesgos extremos, estos no pueden compararse con lo que se vio en le passé.

Don José a atteint la fin de ses jours, le 14 janvier 2014, nous nous souviendrons toujours et sûrement de lui, du ciel qu’il voit avec la véhémence qui était l’une de ses caractéristiques, que le sport de son amour continue le chemin qu’il a ouvert le 5 décembre 1975, lorsqu’il est élu à l’unanimité président à Tunis, capitale du pays du même nom.