Anniversaire de Kate Middleton : où la duchesse passera-t-elle ses 40 ans ? | Royale | Des nouvelles

Cette année, on pense qu’elle sera rejointe par ses parents, Carole et Michael Middleton, et un petit groupe d’amis.

Sa mère, qui fêtera son 67e anniversaire fin janvier, attend avec impatience les semaines à venir.

Elle a écrit sur la page Instagram de son entreprise Party Pieces : » Ce n’est pas surprenant que j’aie appris à aimer janvier ; c’est le début d’une nouvelle année et le moment d’adopter des habitudes saines et le mois d’anniversaire pour moi, donc il y a toutes les bonnes raisons de célébrer avec vos proches! »

Une source a déclaré au Mirror: « C’est une occasion très réduite cette année pour la duchesse, qui célébrera en privé avec sa famille.