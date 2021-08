Anniversaire de la mort d’Atal Bihari Vajpayee : le Premier ministre Modi, le président Kovind et d’autres rendent hommage à l’ancien Premier ministre

L’un des plus grands dirigeants de l’Inde, Atal Bihari Vajpayee a été trois fois Premier ministre et a également été l’un des membres fondateurs du BJP. (Photo d’archive)

Des dirigeants de tous les horizons politiques du pays, dont le Premier ministre Narendra Modi et le président Ram Nath Kovind, ont rendu aujourd’hui hommage à l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee à l’occasion de son troisième anniversaire de décès.

Le Premier ministre Modi a rendu des hommages floraux à Vajpayee au ‘Sadaiv Atal’ Samadhi dans la capitale nationale. Le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh, le chef du BJP JP Nadda et d’autres dirigeants du parti étaient également présents au mémorial.

Les dirigeants du parti au pouvoir et de l’opposition se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’ancien Premier ministre.

Premier ministre Narendra Modi

« Nous nous souvenons de sa personnalité chaleureuse, nous nous souvenons de sa nature attachante, nous nous souvenons de son esprit et de son humour, nous nous souvenons de sa contribution au progrès national. Atal Ji vit dans le cœur et l’esprit de nos concitoyens. Aujourd’hui, sur son Punya Tithi, il est allé à Sadaïv Atal et lui a rendu hommage », a tweeté le Premier ministre Modi.

Ministre de l’Intérieur Amit Shah

« Chaque moment de la vie de Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee a été consacré à amener l’Inde au sommet de la gloire suprême. La politique indienne a eu la chance d’avoir un leader de masse avec une personnalité aux multiples facettes comme Atal ji. Les valeurs et les idéaux de sa vie sont un héritage inestimable pour des millions de travailleurs », a-t-il tweeté en hindi.

“Le respecté Atal ji a touché la vie de chaque Indien en réalisant la bonne gouvernance et le développement dans le pays avec sa ferme détermination et sa clairvoyance et a également fait prendre conscience au monde entier du courage et de la force d’Atal India”, a-t-il ajouté.

Président Ram Nath Kovind

Le ministre de la Défense Rajnath Singh

« À l’occasion de l’anniversaire de la mort de l’ancien Premier ministre indien, le vénéré Atal Bihari Vajpayee ji, je me souviens chaleureusement de lui et je m’incline devant lui. Il a posé la première pierre de la création d’une nouvelle Inde, sur laquelle des travaux massifs se poursuivent aujourd’hui. On se souviendra toujours de sa contribution à la construction d’une Inde capable et forte », a-t-il tweeté en hindi.

Chef du BJP JP Nadda

Le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal

“Hommages à l’ancien Premier ministre Shri Atal Bihari Vajpayee ji à l’occasion de son anniversaire de mort”, a-t-il tweeté.

L’un des plus grands dirigeants de l’Inde, Atal Bihari Vajpayee a été trois fois Premier ministre et l’un des membres fondateurs du Bharatiya Janata Party (BJP). Son premier mandat en tant que Premier ministre a duré 13 jours en 1996, le second pour un mandat de 13 mois de 1998 à 1999, puis pour un mandat complet de 1999 à 2004.

Son anniversaire, qui tombe le 25 décembre, est célébré comme la « Journée de la bonne gouvernance ». Il a reçu le Bharat Ratna en 2014.

