Anniversaire de la mort de George Floyd marqué par des événements à travers le pays, rencontre de famille avec Biden ⋆ .

Le mardi anniversaire de la mort de George Floyd sera marqué par des événements à travers le pays et par une rencontre du président Biden avec la famille de Floyd à la Maison Blanche.

Floyd est décédé le 25 mai 2020, alors qu’il était en garde à vue à Minneapolis, ce qui a entraîné un été de manifestations pour la justice sociale à travers le pays pour brutalité policière. L’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu le mois dernier coupable du meurtre de Floyd. Trois autres policiers licenciés sont toujours jugés.

Parmi les événements commémoratifs, il y aura un festival en plein air à l’intersection de Minneapolis où Floyd est mort. L’événement comprendra de la nourriture, des activités pour enfants et des artistes musicaux selon l’Associated Press.

Biden avait fixé une date limite non officielle à l’anniversaire de la mort de Floyd pour promulguer une législation radicale de réforme de la police. Cependant, la mesure est bloquée au Congrès.

Mardi également, la famille Floyd rencontrerait la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et la représentante Karen Bass, également démocrate californienne et négociatrice de haut niveau dans le George Floyd Justice in Policing Act. Si la famille rencontrera deux autres négociateurs de haut niveau – le sénateur Cory Booker, un démocrate du New Jersey, et Tim Scott, un républicain de Caroline du Sud, restent incertains mardi matin.

La réunion du bureau ovale entre Biden et la famille Floyd est privée et fermée aux journalistes.

