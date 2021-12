Anniversaire de la mort de Jenni Rivera : fils cadet

. Le plus jeune fils de Jenni Rivera pensait qu’elle était en vie après l’accident d’avion

Ce 9 décembre marque les neuf ans de la mort tragique de la chanteuse Jenni Rivera, qui a perdu la vie dans un accident d’avion au Mexique en 2012. Et les fans se sont souvenus comment son plus jeune fils, Jhonny Angel López, a joué dans l’un des moments les plus douloureux le jour du drame, qui a brisé le cœur de nombreux adeptes de l’artiste.

A cette époque, le jeune homme, qui a eu 20 ans en février dernier, au milieu de l’angoisse générée par l’annonce de la chute de l’avion privé dans lequel voyageait la Diva de la Banda, a eu recours aux réseaux pour assurer que sa mère avait été sauvé et était vivant.

Johnny Angel, alors âgé de seulement 11 ans, ému par l’espoir que sa mère ne soit pas décédée, et après la confusion que toutes sortes d’informations de presse généraient en lui, il s’est tourné vers son Twitter pour dire que sa maman était en sécurité.

« Je sais qu’ils sont vivants. Ils arrivent », était le message déchirant du garçon, juste au moment où le reste de la famille avait déjà accepté que l’incident n’avait laissé aucun survivant.

Dans un autre message, le garçon, qui a refusé d’accepter que la chanteuse ait perdu la vie de manière aussi tragique, a insisté sur le fait que malgré le fait que les médias et les autorités aient déjà révélé que personne n’avait été sauvé, sa mère était toujours en vie. .

« Ma mère est vivante. Ella no está muerta”, insistió Johnny, generando de inmediato todo tipo de comentarios de aliento por parte de los fans de Jenni, quienes se mostraron muy preocupados por el episodio de negación en el que estaba el niño y el trauma que semejante noticia había causado dans le.

L’interprète de « Ovarios » est décédée après que l’avion dans lequel elle voyageait s’est écrasé en compagnie de plusieurs membres de son équipe de travail, dans la municipalité d’Iturbide, dans l’État de Nuevo León.

La mère de Chiquis Rivera venait de donner un concert à l’Arena Monterrey, lorsque l’avion, un Learjet 25, transportant six autres passagers, s’est écrasé. L’avion a décollé de l’aéroport de Monterey à 3 h 20 le 9 décembre et se dirigeait vers la ville de Toluca, au Mexique, où il ferait une apparition sur La Voz México. Environ 15 minutes après le décollage, le contact avec l’avion a été perdu et quelques heures plus tard, l’épave de l’avion a été retrouvée.

À ce jour, de multiples théories et hypothèses continuent d’entourer les causes de l’accident qui n’ont pas été précisément déterminées, hormis le fait qu’il s’agissait d’une « perte de contrôle de l’avion pour des raisons indéterminées ».

