Anniversaire de la mort de Sardar Vallabhbhai Patel: le Premier ministre Modi et les ministres de l’Union rendent hommage à Iron Man

Le Premier ministre Narendra Modi, ainsi que plusieurs ministres de l’Union, ont rendu hommage mercredi au premier ministre indien de l’Intérieur, Sardar Vallabhbhai Patel, à l’occasion de son 71e anniversaire de décès.

Déclarant que le pays sera éternellement reconnaissant envers Patel, le Premier ministre Modi a déclaré : « Se souvenir de Sardar Patel sur son Punya Tithi. L’Inde lui sera toujours reconnaissante pour son service monumental, ses compétences administratives et ses efforts inlassables pour unir notre nation. »

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a également rendu hommage à « l’architecte de l’unité et de l’intégrité » de l’Inde. « Chaque moment de la vie d’Iron Man Sardar Patel, le merveilleux architecte de l’unité et de l’intégrité du pays qui réside dans le cœur de chaque Indien, a été consacré à l’éveil de l’esprit d’une nation en Inde. Ses pensées guideront toujours le pays. Salutation aux pieds d’un si grand Yug Purush et fierté nationale », a-t-il tweeté en hindi.

भारतीय के हृदय में बसने वाले देश की एकता व अखंडता के अद्भुत शिल्पी लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जीवन का क्षण-क्षण भारत में एक राष्ट्र का भाव जागृत करने हेतु समर्पित विचार सदैव देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे। महान युगपुरुष व राष्ट्रीय गौरव के चरणों में कोटिशः वंदन। pic.twitter.com/OkW7sRK57p – Amit Shah (@AmitShah) 15 décembre 2021

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré que Patel « a fourni un leadership remarquable au mouvement de liberté de l’Inde ». « Hommage à Sardar Vallabhbhai Patel pour son punyatithi. Ses efforts courageux pour unir l’Inde en une seule entité forte continuent de motiver des millions de personnes à travers l’Inde. Il a également fourni un leadership remarquable au mouvement pour la liberté de l’Inde », a-t-il tweeté.

Vallabbhai Jhaverbhai Patel ou Sardar Patel était l’une des figures politiques les plus importantes de l’Inde. Militant politique et avocat, Patel a joué un rôle déterminant dans l’unification du pays et a aidé à rapprocher des territoires disjoints après la douloureuse partition du pays. Il a également joué un rôle primordial dans la fusion de plus de 560 États princiers avec l’Union indienne après l’indépendance.

Souvent appelé « l’homme de fer de l’Inde », Patel a été le premier ministre de l’intérieur et vice-premier ministre de l’Inde.

