Anniversaire de la mort de Shyama Prasad Mukherjee : un regard sur sa vie, selon les mots du Premier ministre Modi

Shyama Prasad Mukherjee était un avocat, un académicien et l’un de ces politiciens qui ont promu l’idée du nationalisme et semé les graines d’une alternative politique forte dans le pays. Le 6 juillet est l’anniversaire du Dr Shyama Prasad Mukherjee et le 23 juin est l’anniversaire de sa mort. Le Premier ministre Narendra Modi s’est souvenu de lui aujourd’hui pour ses nobles idéaux, ses pensées riches et son engagement à servir les gens. “Ses efforts d’intégration nationale ne seront jamais oubliés”, a déclaré le Premier ministre Modi. Le président du BJP, JP Nadda, a déclaré que l’idéologie de Mukherjee avait laissé une marque indélébile sur le firmament politique indien.

Le Premier ministre Modi avait parlé de la vie de Shyama Prasad Mukherjee dans son 45e épisode de Mann Ki Baat. PM avait déclaré que même si Mukherjee était associé à de nombreux domaines, l’éducation lui tenait à cœur. “Dr. Shyama Prasad Mukherjee était associé à de nombreux domaines, mais les domaines qui lui tenaient le plus à cœur étaient l’éducation, l’administration et les affaires parlementaires, très peu de gens savaient qu’il était le plus jeune vice-chancelier de l’Université de Calcutta à seulement 33 ans. », a déclaré le Premier ministre dans son Mann ki Baat.

Le Premier ministre a également déclaré que c’était à l’invitation de Mukherjee que Rabindranath Tagore s’était adressé à la convocation à l’Université de Kolkata en Bangla. « Très peu de gens sauraient également qu’en 1937, à l’invitation du Dr Shyama Prasad Mukherjee, Gurudev Rabindranath Tagore s’est adressé à la convocation à l’Université de Kolkata en Bangla. C’était la première fois sous la domination britannique que la convocation à l’université de Kolkata était adressée en bengali. De 1947 à 1950, le Dr Shyama Prasad Mukherjee a été le premier ministre des Industries de l’Inde et, dans un sens, il a jeté des bases solides pour le développement industriel de l’Inde, il avait préparé une base solide, c’est lui qui avait préparé une plate-forme solide. La première politique industrielle de l’Inde indépendante, qui date de 1948, est empreinte de ses idées et de sa vision. Le rêve du Dr Mukherjee était que l’Inde soit industriellement autonome, compétente et prospère dans tous les domaines », a déclaré PM Modi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que Mukherjee souhaitait que l’Inde développe des industries lourdes et accorde toute son attention aux MPME, aux métiers à tisser, aux textiles et à l’industrie artisanale. Le Premier ministre a également déclaré que Shyama Prasad Mukherjee croyait comprendre qu’une partie du Bengale avait été sauvée. «Pour le bon développement des petites industries artisanales avec une disponibilité financière et une configuration organisationnelle – All India Handicrafts Board, All India Handloom Board et Khadi & Village Industries Board ont été créés entre 1948 et 1950. Le Dr Mukherjee a également mis l’accent sur l’indigénisation de la production de défense de l’Inde, dans la mise en place de quatre mégaprojets les plus réussis – usine de locomotives Chittaranjan, usine d’avions Hindustan, usine d’engrais Sindri et Damodar Valley Corporation et d’autres projets de la vallée de la rivière, le Dr Shyama Prasad Mukherjee a contribué de manière significative. Il était très passionné par le développement du Bengale occidental. C’est grâce à sa compréhension, sa prudence et son activisme qu’une partie du Bengale a pu être sauvée et c’est toujours une partie de l’Inde », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Modi a déclaré que la chose la plus importante pour le Dr Shyama Prasad Mukherjee était l’intégrité et l’unité de l’Inde et a sacrifié sa vie à l’âge de 52 ans.

