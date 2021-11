Anniversaire de la naissance de Jawaharlal Nehru: PM Modi et Sonia Gandhi rendent hommage au premier Premier ministre indien

Nehru était affectueusement appelé « Chacha Nehru » et était connu pour souligner l’importance de donner de l’amour et de l’affection aux enfants.

Dimanche, le Premier ministre Narendra Modi a rendu hommage au premier Premier ministre du pays, Jawaharlal Nehru, à l’occasion de son 132e anniversaire de naissance. « Hommages au Pandit Jawaharlal Nehru Ji pour son anniversaire de naissance », a tweeté Modi.

Nehru était affectueusement appelé « Chacha Nehru » et était connu pour souligner l’importance de donner de l’amour et de l’affection aux enfants. Né en 1889, le pilier du Congrès reste le premier ministre indien le plus ancien.

La présidente par intérim du Congrès, Sonia Gandhi, a également rendu un hommage floral à Nehru à Shantivan à New Delhi.

Delhi: La présidente par intérim du Congrès, Sonia Gandhi, rend un hommage floral au premier Premier ministre du pays #JawaharlalNehru à Shantivan, à l’occasion de son anniversaire de naissance aujourd’hui. pic.twitter.com/qCY5R5v4lE – ANI (@ANI) 14 novembre 2021

Nehru est né le 14 novembre 1889 à Prayagraj dans l’Uttar Pradesh et a rendu son dernier souffle le 27 mai 1964. Il est devenu Premier ministre le 15 août 1947, après avoir joué un rôle actif dans la lutte pour la liberté du pays.

Nehru était un ardent défenseur de l’éducation des enfants et il croyait vraiment que si chaque enfant et chaque jeune du pays recevait la bonne éducation, alors ils pourraient faire progresser l’Inde.

Il a joué un rôle clé dans la création d’institutions pionnières à travers le pays, notamment les Instituts indiens de technologie (IIT), le All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), les Indian Institutes of Management (IIM) et les National Institutes of Technology ( LENTE).

