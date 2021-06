Anniversaire de la première victoire de Hamilton en Formule 1

Lewis Hamilton a enregistré sa première victoire en Formule 1 ce jour-là – le 10 juin – lorsqu’il a remporté la victoire au Grand Prix du Canada 2007.

Le superbe début de saison du Britannique dans sa saison recrue dans l’élite a prospéré, et au Canada, il a mené la course au Circuit Gilles Villeneuve du début à la fin.

Hamilton, qui a décroché des places sur le podium dans chacune des cinq courses précédentes de la campagne, est revenu en tête du classement du Championnat du monde des pilotes de F1 alors qu’il avait huit points d’avance sur son coéquipier McLaren et champion en titre Fernando Alonso.

L’Espagnol a terminé septième à Montréal, avec l’Allemand Nick Heidfeld (BMW Sauber) et l’Autrichien Alexander Wurz (Williams) respectivement deuxième et troisième.

Hamilton, alors âgé de 22 ans, a déclaré par la suite: “Évidemment, maintenant, le rêve est de remporter le championnat du monde. Mais pour le moment, nous devons être réalistes et je pense qu’il est toujours bon de garder à l’esprit que je suis toujours un rookie, c’est ma première saison et il va y avoir des moments difficiles.

«Je suis sur une autre planète, définitivement – ​​c’est vraiment difficile de saisir quoi que ce soit en ce moment. D’abord pour entrer en Formule 1, et avec une équipe comme McLaren, puis cinq podiums et une pole. Et j’ai décroché la pole position ici et je pensais vraiment que c’était mon tour.

« Je suis prêt pour ça depuis un certain temps, prêt pour la victoire. C’était juste une question de où et quand. Je dois dédier cette victoire à mon père, sans lui, cela n’aurait pas été possible », a ajouté Hamilton qui a remporté trois autres courses cette saison-là en route pour terminer deuxième au classement général derrière Kimi Raikkonen.

Il a remporté le championnat l’année suivante et est devenu par la suite sept fois champion, un record conjoint avec Michael Schumacher.

Hamilton, au volant de Mercedes à partir de 2013, détient également le record du plus grand nombre de victoires en Grand Prix, avec 98 victoires à son actif.