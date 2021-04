Anniversaire de la reine Elizabeth au cours duquel elle a été abattue 6

La reine avait quitté Buckingham Palace montée sur son fidèle cheval noir birman à peine 15 minutes auparavant, elle avait été surprise par les coups de feu, et surtout parce qu’il ne lui était rien arrivé lorsqu’elle les a reçus. Pendant un instant, il y avait quelque chose embrouillémais elle a rapidement retrouvé son calme, a contrôlé le cheval, et a continué sa route pendant que son escorte de cérémonie resserrait les rangs autour d’elle et elle est revenu.

Votre attaquant Marcus Sarjeant était un ex-cadet qui a également quitté l’armée de l’air, la marine et l’armée. Il a été proclamé antimonarchiqueMais lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait tué la reine, il a seulement répondu: «Je voulais être célèbre. Je voulais être quelqu’un ». Il a été jugé en vertu de la loi sur la trahison, reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison, mais a été libéré après trois ans.