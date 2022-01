anniversaire de l’insurrection avec John Sullivan : le journal de Steffanie Rivers | REGARDEZ

* Plus de 600 Blancs armés ont été inculpés en raison de leur implication dans le Attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis qui s’est produit il y a un an.

Seulement 25 % environ des personnes inculpées ont été punies pour leurs crimes. Comparez cela au nombre de manifestants non violents condamnés lors des manifestations Black Lives Matter de 2020 après le lynchage moderne de George Floyd, et c’est clair : même lorsqu’ils enfreignent la loi en vidéo et la publient sur les réseaux sociaux, les Blancs continuent obtenir le bénéfice du doute.

John Sullivan le sait mieux que quiconque. Il est le premier Noir inculpé pour son implication dans l’insurrection ? Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour entendre parler de ses leçons et de ses regrets quant à son implication.

