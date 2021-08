Anniversaire de mariage d’Alejandra Espinoza avec Anibal

. Alejandra Espinoza fait une annonce concernant son mariage avec Anibal Marrero : Que va-t-il se passer ?

Alejandra Espinoza a non seulement consolidé l’une des carrières professionnelles les plus réussies du monde du divertissement depuis qu’elle a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2007, mais a également formé une belle maison et a un beau mariage aux côtés du chorégraphe Aníbal Marrero.

Et cette fois l’animatrice de télévision, qui servira de présentatrice officielle du retour de Nuestra Belleza Latina, en septembre prochain, a fait une annonce au sujet de son mariage avec la danseuse portoricaine, via ses réseaux sociaux.

L’ancienne reine de beauté mexicaine a assuré que septembre sera un mois de nombreux moments merveilleux pour elle, car en plus de revenir à l’écran en tant qu’animatrice de l’émission qui l’a propulsée vers la célébrité, elle a également rappelé que ce programme lui a apporté le véritable amour. la vie et le mois prochain, elle a quelque chose de grand à célébrer avec son mari.

« En septembre, si Dieu le permet, nous célébrerons 10 ans de mariage. C’est pourquoi ce #tbt de 2010. 🤍Je t’aime mon amour🤍 @anibalmarrero, merci de m’avoir rendu si heureux », a commenté Alejandra Espinoza sur son compte Instagram, où elle a partagé une belle photographie prise il y a près d’une décennie quand éternelle l’amour a été juré à côté du père de son fils.

Et avant l’annonce de la veille de leur anniversaire de mariage, le mari de la première Nuestra Belleza Latina n’était pas en reste, et en a profité pour dire publiquement que sa femme l’a rendu tout aussi heureux.

« Les 10 meilleures années de ma vie !!! Je t’aime je t’aime .. Merci d’exister et de m’avoir donné TELLEMENT !! “, a commenté la célèbre chorégraphe, que la Mexicaine a rencontrée précisément sur le tournage de Nuestra Belleza Latina en 2007, lorsqu’elle a concouru et remporté la couronne et accessoirement avec le coeur d’Hannibal.

Récemment, Alejandra Espinoza a parlé de son mari, qu’elle a épousé en 2011 à Porto Rico, comme le montre People in Spanish, et là, elle a félicité le Portoricain et a mentionné à quel point le danseur était un mari et un père formidable.

« Aníbal, je crois, qu’il est l’un des meilleurs êtres humains que je connaisse dans ma vie. Je vous jure que chaque fois que je souhaite du bien à quelqu’un, je veux qu’une personne comme Aníbal se rencontre », a commenté la star d’Univision au média susmentionné.

« Aníbal est spectaculaire et, à part tout, après avoir eu Matteo, en tant que père, c’est un très bon père. Il me soutient dans absolument tout, il me laisse suivre mes rêves. Je vous le dis, ce n’est pas un papa qui aide, c’est un père formidable », a déclaré l’ex-reine, qui s’est déclarée à plus d’une occasion comme l’éternelle amante de son mari.

Après l’annonce du futur dixième anniversaire d’Alejandra Espinoza et Anibal, les followers de l’animatrice de télévision, n’ont pu s’empêcher de la féliciter et de partager toutes sortes de beaux messages faisant l’éloge du beau couple.

« Tout aussi beau. Vive l’amour »,« Wow wow 😍😍😍😍 une décennie 🙌 »,« Comme c’est beau », et« Ah, ils doivent faire une cérémonie et renouveler leurs vœux 🥰 », étaient quelques-uns des messages avec lesquels les fans ont répondu du exreina avant sa publication, qui dépasse déjà les 116 000 « likes ».

“Félicitations”, “Beau pour encore 100 mille ans ensemble ❤️❤️ #Ale #Anibal et #Matteo” et “Joli couple, que Dieu vous bénisse toujours pour que votre amour soit plus fort ❤️❤️”, ont ajouté d’autres fans du couple qui a montré que le véritable amour existe.