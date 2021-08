Anniversaire de naissance de Kishore Kumar : Retour sur l’homme derrière la légende

Kishore était plus intéressé par une carrière de chanteur et ne prenait pas la comédie au sérieux. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Chanteur, compositeur de musique, acteur, réalisateur, producteur — Kishore Kumar était une armée de Bollywood à lui tout seul qui pouvait porter un film sur ses épaules. Le chanteur légendaire a noué des partenariats durables avec des héros d’antan, a ajouté son célèbre style de yodel aux chansons qui les ont fait ressortir et a généralement diverti plusieurs générations d’Indiens.

À l’occasion de son 92e anniversaire de naissance, un regard sur les nombreuses facettes du génie qu’était Kishore Kumar.

Le début

Né sous le nom d’Abhas Kumar Ganguly à Khandwa dans l’actuel Madhya Pradesh d’un père avocat et d’une mère au foyer, Kishore était le plus jeune de quatre frères et sœurs. Son entrée à Bollywood s’est faite en douceur après que son frère aîné Ashok Kumar soit devenu acteur. Il a commencé sa carrière en chantant des chœurs à Bombay Talkies avant de décrocher son premier film – Shikari (1946) – qui mettait en vedette Ashok Kumar dans le rôle principal. La première incursion de Kishore en tant que chanteur a eu lieu lorsque le compositeur Khemchand Prakash lui a offert la chance de chanter « Marne Ki Duayen Kyon Mangu » pour Ziddi en 1948.

Kishore, l’acteur

Les offres ont commencé à affluer peu de temps après sa première affectation à Shikari. Cependant, Kishore était plus intéressé par une carrière de chanteur et ne prenait pas la comédie au sérieux. Il a joué dans 22 films entre 1946 et 1955, dont 16 flops certifiés. Il a trouvé des moyens d’entrer dans les mauvais livres des réalisateurs ou des producteurs. Mais le succès de Ladki, Miss Malaysia, Naukari, Baap Re Baap et Char Paise l’a vu changer d’avis. Au total, Kishore a joué dans 88 films, dont les succès à succès Padosan, Chalti Ka Nam Gadi, Half Ticket et Shararat. Le plus jeune Ganguly a également réalisé 12 films, mais sa carrière derrière la caméra a été beaucoup moins réussie.

Kishore, le chanteur

La plupart des gens connaissent Kishore comme l’une des voix les plus légendaires et les plus persistantes de Bollywood, l’ayant prêtée à 2 678 chansons hindi. Sa voix était une caractéristique des séquences de chansons dans presque tous les films à succès de cette époque alors que les compositeurs et les producteurs se précipitaient pour ses services. Il a interprété certains des plus grands succès de Bollywood, des chansons qui sont toujours aussi populaires qu’elles l’étaient lorsqu’elles ont été diffusées pour la première fois sur les ondes.

Partenariats de lecture

Kishore était la voix de Rajesh Khanna, forgeant un duo à succès qui a produit coup après coup. Le chanteur à feuilles persistantes a chanté 245 chansons pour la première superstar de Bollywood. Il a également prêté sa voix à 202 chansons pour Jeetendra alors qu’il tentait de répéter l’astuce qui avait si bien fonctionné avec Rajesh Khanna. Kishore a également chanté 131 chansons pour Amitabh Bachchan, dont « Khaike Paan Banaras Wala ». Son partenariat avec Dev Anand a également été prolifique puisqu’il a prêté sa voix à 119 chansons pour l’acteur légendaire. Un autre acteur avec qui Kishore a partagé un partenariat fructueux mais de courte durée était Guru Dutt. Les chansons qu’il a chantées pour l’acteur à Padosan restent parmi les préférées de tous les temps.

Duos

Kishore a également connu un partenariat réussi avec Asha Bhosle, chantant 687 chansons ensemble pendant leur séjour à Bollywood. Il a également bénéficié d’un partenariat tout aussi fructueux avec sa sœur, Lata Mangeshkar, chantant 343 chansons. Kishore a également chanté 72 chansons avec Muhammad Rafi, un autre chanteur légendaire de l’époque.

Style

Kishore a fait irruption sur la scène avec une voix fraîche, mais il a développé son propre style sur les conseils de RD Burman. Il a repris le talent de yodel des chanteurs américains Tex Morton et Jimmie Rodgers, et l’a incorporé dans son chant, créant sa propre signature qui à ce jour reste instantanément reconnaissable. La musique à Bollywood subissait une évolution à cette époque, les chanteurs de playback devenant de plus en plus courants et les compositeurs incorporant différents styles et arrangements à leur musique. L’arrivée de Kishore n’aurait pas pu être plus opportune car sa polyvalence lui a permis de se surpasser.

Chansons célèbres

Il est difficile de ne sélectionner que quelques-unes des chansons les plus populaires de Kishore, telle est son œuvre en plusieurs langues. Non seulement ses chansons remportaient régulièrement des prix et des cœurs, mais elles étaient souvent la performance exceptionnelle dans des films qui ne fonctionnaient pas bien. ‘Roop Tera Mastana’, ‘Hazaar Raahen Mudke Dekheen’, ‘Agar Tum Na Hote’, ‘Saagar Kinaare’, ‘Zindagi Ek Safar’, ‘Yeh Jo Mohabbat Hai’, ‘O Manjhi Re’, ‘Hameh Tumse Pyar’ sont quelques-unes de ses chansons primées ou nominées qui sont encore chantées par les Indiens de toutes les générations.

Kishore, l’homme

Alors que les histoires sur les excentricités et l’imprévisibilité de Kishore sont légendaires, il était un homme dévoué à son travail et à son art. Alors qu’il était très pointilleux sur ses cachets, il a refusé toute rémunération pour une chanson qu’il a enregistrée pour Charulata, dirigée par Satyajit Ray. Interrogé sur ses honoraires, Kishore aurait touché les pieds de Ray et aurait refusé d’accepter des honoraires. Kishore avait également renfloué Ray lorsqu’il avait rencontré des problèmes financiers lors du tournage de Pather Panchali. Le cinéaste légendaire a également envisagé de fermer le projet avant que Kishore ne le ramène sur la bonne voie avec 5 000 roupies.

