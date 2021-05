Anniversaire de naissance de Rabindranath Tagore: la grande voix du patrimoine culturel et du riche héritage de l’Inde

Un examen plus attentif de la vie de Rabindranath Tagore est un témoignage de la raison pour laquelle l’art et la littérature, la poésie et la musique, le théâtre et la danse offrent du réconfort au monde.

Anniversaire de naissance de Rabindranath Tagore: La nation rend hommage à l’une de ses plus grandes icônes culturelles à l’occasion de Pochishe Boishakh, alors que l’anniversaire de naissance de Gurudev Rabindranath Tagore est vénéré en bengali. Pour ceux qui se demandent quelle est la signification de l’anniversaire de naissance de Rabindranath Tagore, nous abordons brièvement pourquoi l’héritage de Tagore est remarquable et qui inspire plusieurs générations d’Indiens.

Lors de l’un des festivals internationaux du livre de Delhi qui s’est tenu à Pragati Maidan, une jeune éditrice renommée a déclaré à son public qu’elle avait grandi dans une maison qui résonnait avec “ Rabindra Sangeet ” et que cela a ouvert la voie à sa décision de devenir éditeur de livres traduits. principalement d’autres langues indiennes. La décision découle d’une conscience artistique que beaucoup est perdu dans la traduction, mais on ne peut cesser de rechercher la perfection et de franchir les barrières linguistiques tout en vénérant de grands forgerons dont les œuvres résistent à l’épreuve du temps. En choisissant les manuscrits à publier, elle a souligné que c’est la valeur intrinsèque de la littérature qu’elle recherche au-delà d’autres considérations. Ainsi, la lecture des œuvres magistrales de Rabindranath Tagore a profondément influencé un éditeur dans le choix d’œuvres littéraires aux récits magistraux.

Pour de nombreux Indiens du monde entier, Rabindranath Tagore fait partie intégrante de leur vie quotidienne, de leur identité culturelle et de leur existence, en particulier pour ceux qui aiment la poésie, la littérature et la musique.

Rabindranath Tagore Jayanti 2021: importance

Connu populairement comme la plus grande figure littéraire de l’Inde et le “ barde du Bengale ”, Rabindranath Tagore domine le paysage culturel et littéraire de l’Inde d’une manière qu’aucun autre poète, écrivain ou musicien n’a jamais fait. La profonde sagesse de Gurudev Tagore est devenue plus pertinente que jamais dans le monde, car son héritage continue d’inspirer les artistes, les écrivains, les lecteurs et les amateurs de poésie dans toutes les sphères de la vie.

Le magnum opus «Gitanjali» de Gurudev Rabindranath Tagore a propulsé la poésie et la littérature indiennes en anglais vers une renommée mondiale. WB Yeats a écrit dans l’introduction de “ Gitanjali ”, pour lequel Rabindranath Tagore a remporté le prix Nobel en 1913, assimile “ M. Tagore «à la civilisation indienne elle-même car il semble« se contenter de découvrir l’âme et de s’abandonner à sa spontanéité ».

Rabindranth Tagore: autonomiser les femmes en tant qu’égales

Publié par Penguin Books India, «Women of the Tagore Household» de Chitra Deb (traduit par Smita Chowdhry et Sona Roy), on montre comment la famille Tagore est devenue le «berceau de la renaissance du Bengale». Le livre présente un aperçu détaillé de la contribution des dames de la famille Tagore à la musique, à l’art et à la littérature du Bengale.

Soulignant comment Rabindranath Tagore s’est toujours tourné vers les femmes de sa famille pour donner forme à ses idées de pièces musicales, de danse et de musique, le livre partage des extraits intéressants qui montrent que les femmes de la famille Tagore “ ont allumé la lampe de l’émancipation des femmes ” au Bengale. , brisant ainsi de nombreux tabous sociaux.

Des sessions musicales, des pièces de théâtre et des spectacles de danse faisaient partie de la maison Tagore avec le jeune Rabindranath chantant et captivant le public familial. Non seulement le jeune Rabindranath a-t-il librement exprimé sa créativité sous forme de musique, de littérature et de poésie, mais il a encouragé les femmes de la maison à faire de même et a examiné leurs écrits et a fourni des commentaires constructifs.

Rabindranath Tagore a encouragé sa femme Mrinalini à agir, à écrire et à traduire, selon le livre de Chitra Deb «Women of the Tagore Household». Dans la première mise en scène de «Raja O Rani» de Rabindranath, elle a interprété le rôle de Narayani. Comme le jeu ne l’intéressait pas davantage, elle a commencé à traduire des slokas du Mahabharata, de Manusamhita et des Upanishads. Le livre cite également que Rabindranath est connu pour avoir exprimé ouvertement son amour pour sa femme Mrinalini, se référant à elle comme «Seema Swarger Indrani» comme «Reine du Ciel».

Fait intéressant, le livre continue également en partageant que Rabindranath avait l’habitude de dire à sa belle-fille Pratima qu’il avait appris à sa belle-mère à cuisiner de nombreux plats et quand d’autres lui signalaient qu’elle avait été une bonne cuisinière, Tagore’s La réponse humoristique était: “Bien sûr, sinon comment mes menus auraient-ils un tel succès?”

À une époque où le patriarcat et les tabous sociaux étaient construits, Tagore déconstruisit sans effort ces normes sociétales avec une facilité naturelle, se rendant peu compte que ses efforts ouvriraient la voie à la formation d’un rôle futuriste des femmes dans la renaissance culturelle du Bengale, y compris en laissant derrière lui un autre héritage inestimable comme le pionnier de Shantiniketan.

Anniversaire de naissance de Rabindranath Tagore: Célébrer les émotions humaines à travers l’art et la poésie

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui maintient un artiste, un écrivain, un danseur ou un musicien vraiment vivant en ces temps déprimants? Un examen plus attentif de la vie de Rabindranath Tagore est un témoignage de la raison pour laquelle l’art et la littérature, la poésie et la musique, le théâtre et la danse offrent du réconfort au monde.

Célébrer les émotions humaines, les vulnérabilités, les défauts et reconnaître son rôle pour rendre nos identités et nos vies plus entières et plus significatives, s’efforcer d’explorer son rôle dans la formation de qui nous sommes, non seulement en tant qu’individus mais aussi en tant que société civilisée, cultivée et florissante, est peut-être l’une des plus grandes contributions de Gurudev Rabindranath Tagore à l’humanité.

En ces temps difficiles alors que les familles sont aux prises avec le chagrin, le chagrin et la tristesse, les grandes œuvres de Tagore – poète, romancier, philosophe et musicien – peuvent transcender les ténèbres les plus sombres qui envahissent le monde aujourd’hui.

