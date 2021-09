Anniversaire de Narendra Modi: le Congrès observera la Journée nationale du chômage pour contrer Seva Samarpan Abhiyan du BJP

in

En juin de cette année, Rahul Gandhi avait allégué que les jeunes instruits étaient obligés de tirer des pousse-pousse en raison du manque d’emplois.

Le Congrès de la jeunesse a décidé d’observer la Journée nationale du chômage demain pour marquer l’anniversaire du Premier ministre Narendra Modi le 17 septembre. Cela peut être considéré comme un contre-pied à la décision du BJP de commencer son Seva Samarpan Abhiyan de 20 jours sous lequel le parti est défini d’entreprendre une série de programmes de contact de masse et d’activités de service public. Cette journée marque également les 20 ans de service public du Premier ministre Modi.

« La hausse du taux de chômage marque la montée du stress de millions de jeunes. L’IYC célébrera l’anniversaire du Premier ministre en tant que Journée nationale du chômage », a déclaré le Congrès de la jeunesse, affirmant que 32 lakhs salariés ont perdu leur emploi tandis que les amis capitalistes du Premier ministre s’enrichissent pendant la pandémie. « Assez de Pakodanomics, les jeunes de ce pays veulent un emploi régulier », a déclaré l’IYC.

Le Congrès de la jeunesse organisera à l’occasion divers programmes dans tout le pays mettant en lumière le sort des jeunes sans emploi. Srinivas BV, président national du Congrès de la jeunesse, a affirmé que les jeunes du pays errent dans les rues sans emploi aujourd’hui et que le gouvernement Modi est silencieux sur la question malgré la promesse de 2 millions d’emplois par an.

« Le 17 septembre, c’est-à-dire la Journée nationale du chômage. La date marque l’anniversaire de l’anniversaire du Premier ministre anti-jeunesse Modi qui a fait des millions de jeunes au chômage », a déclaré Srinivas.

17 यानी – राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाने वाले

के युवा विरोधी PM मोदी के जन्मदिन का..#NationalUnemploymentDay pic.twitter.com/6gvrDmz0km – Srinivas BV (@srinivasiyc) 16 septembre 2021

Dans un communiqué, l’IYC a déclaré que le taux de chômage dans le pays est passé de 2,4 pour cent à 10,3 pour cent en un an.

Le 12 septembre, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, s’était adressé à Twitter pour critiquer le gouvernement Modi pour les pertes d’emplois. Partageant un clip d’information qui affirmait que 4000 entreprises pourraient être fermées dans les prochains jours, Rahul Gandhi avait déclaré : « Le ‘développement’ du gouvernement BJP est tel que la différence entre dimanche et lundi est terminée. S’il n’y a pas de travail, alors ce qui est dimanche, est-ce lundi ! »

En juin de cette année, Gandhi avait allégué que les jeunes instruits étaient obligés de tirer des pousse-pousse en raison du manque d’emplois. « Les parents de jeunes instruits voient leurs enfants être obligés de tirer des pousse-pousse ou de travailler comme ouvriers ou de faire frire des pakoras sur le bord de la route. En leur arrachant l’avenir, le gouvernement Modi les a rendus autonomes », avait-il déclaré.

Rahul Gandhi et le parti du Congrès ont continuellement ciblé le gouvernement Modi sur le chômage, la hausse des prix du carburant et les protestations des agriculteurs, entre autres problèmes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.