Anniversaire de Narendra Modi : le PM fête ses 71 ans ; Président, vice-président, Dalaï Lama, Rahul Gandhi, les ministres présentent leurs vœux

in

Narendra Modi est né au Gujarat en 1950.

Le Premier ministre Narendra Modi a eu 71 ans aujourd’hui. C’est son 8e anniversaire depuis qu’il a pris ses fonctions de Premier ministre en 2014. Le président Ram Nath Kovind, le vice-président M Venkaiah Naidu, les ministres d’État et centraux et les chefs de l’opposition, dont Rahul Gandhi, l’ont accueilli à cette occasion. Le BJP a déjà annoncé qu’il célébrerait l’anniversaire du Premier ministre Modi en tant que Seva Samarpan Abhiyan.

Le président Kovind a souhaité au Premier ministre Modi une longue et saine vie en disant qu’il puisse continuer à servir la nation avec son esprit de service implacable.

Le vice-président M Venkaiah Naidu a souhaité au Premier ministre de dire que sa vision exceptionnelle, son leadership exemplaire et son service dévoué ont conduit à la croissance globale de la nation. Il a également déclaré qu’au milieu des défis de l’année dernière, les efforts de Modi pour encourager l’esprit d’autonomie ont porté leurs fruits.

Le Dalaï Lama a souhaité que le Premier ministre Narendra Modi le félicite pour la confiance croissante qu’il a apportée au peuple, malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19. Il a déclaré dans sa lettre au Premier ministre Modi qu’en tant que personne qui se soucie profondément de ce pays, “je vous félicite pour la confiance croissante que vous avez suscitée, malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19 qui a touché les gens du monde entier”.

« Pour nous, Tibétains vivant en exil, l’Inde n’est pas seulement notre refuge spirituel, mais depuis plus de 62 ans, c’est aussi notre foyer physique. Puis-je saisir à nouveau l’occasion pour exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple indiens pour l’hospitalité chaleureuse et généreuse que nous avons reçue », a déclaré le Dalaï Lama dans sa lettre au Premier ministre.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a salué le Premier ministre via un tweet de trois mots. “Joyeux anniversaire, Modi ji”, a-t-il dit.

Le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, a félicité le Premier ministre Modi, affirmant qu’il avait non seulement donné au pays l’idée de réfléchir à l’avance et de remplir sa détermination avec un travail acharné, mais qu’il en avait également fait une réalité.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré que Modi avait écrit de nombreux nouveaux chapitres sur le développement et la bonne gouvernance au cours de son mandat et a souhaité qu’il réalise son rêve de faire de l’Inde un pays fort, prospère et fier.

Narendra Modi est né au Gujarat en 1950. Il est devenu ministre en chef du Gujarat en 2001 et est resté en fonction jusqu’en 2014, date à laquelle il est devenu Premier ministre de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.