Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a annoncé plus tôt cette semaine que le gouvernement DMK observerait le 17 septembre la Journée de la justice sociale en hommage au père du mouvement dravidien ‘Periyar’ EV Ramasamy. Le 17 septembre marque l’anniversaire de naissance de Ramasamy. Staline a déclaré que la journée sera célébrée chaque année à partir de cette année. En annonçant cette décision, Staline a fait l’éloge de Periyar et a déclaré que son idéologie reflétait la justice sociale, le respect de soi, le rationalisme, l’égalité et la fraternité. Le chef du DMK a également déclaré que l’idéologie de Periyar a jeté les bases de la croissance de la société tamoule.

Alors que le président de l’unité d’État du BJP a fortement critiqué le gouvernement DMK au sujet de la décision, le chef de file du parti à la Chambre a soutenu cette décision. S’exprimant devant l’assemblée, le chef de file du BJP, Nainar Nagendran, a déclaré que le concept de justice sociale est l’un des principes du BJP et a salué l’annonce. Cela a été une surprise pour beaucoup car le BJP était en désaccord avec l’idéologie de Periyar.

Le chef du BJP Tamil Nadu, K.Annamalai, a toutefois accusé le gouvernement DMK de mettre à l’écart d’autres réformistes de l’État. S’exprimant à Coimbatore, Annamalai a déclaré qu’outre Periyar, le gouvernement DMK devrait également mettre en évidence d’autres dirigeants comme Mahakavi Bharathiyar qui se sont battus pour la justice sociale.

En 2019, le chef de l’État du BJP avait créé une controverse après avoir publié une photo de Periyar et de sa femme Maniammai (Periyar a épousé Maniammai, 31 ans, à 69 ans) sur Twitter et a déclaré qu’une société doit être construite sans tout accusé POSCO. Il a ensuite supprimé le tweet après le tollé. En 2002, lorsque le ministre en chef de l’Uttar Pradesh avait proposé d’installer une statue de Periyar au parc Ambedkar à Lucknow, le BJP s’y était fermement opposé. Les tenues safran avaient alors menacé de descendre dans les rues et même d’immerger de force la statue dans la rivière Gomati si et une fois installées. Le plan a ensuite été abandonné.

