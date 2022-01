Anniversaire d’Irina Shayk : un non-conformiste à la mode qui garde sa garde-robe chic, audacieuse et fabuleuse (voir les photos)

La mannequin et actrice russe Irina Shayk célèbre son 36e anniversaire le 6 janvier de cette année. La délicieuse momie, qui est devenue une sensation après être apparue comme le premier mannequin russe à avoir jamais honoré un numéro de maillot de bain Sports Illustrated, est sur une route régulière depuis. Plus tard, elle a également fait la une des journaux lorsqu’elle a commencé à sortir avec le footballeur portugais Christiano Ronaldo. Dotée d’une silhouette grande et mince, Irina a enregistré des moments de mode époustouflants sous son nom et il est temps que nous ayons un bref récapitulatif. Yo ou l’enfer non ! Irina Shayk choisit Versace se sépare pour sa récente sortie en Espagne.

En plus de sortir avec d’autres vedettes comme Bradley Cooper, Irina s’est également fait un nom à Hollywood pour être la diva qu’elle est. Ses sorties sur tapis rouge ont toujours été remarquables et à chaque fois, elle a marché dessus, elle en a profité au maximum. Des robes avec des fentes jusqu’aux cuisses aux mini-robes mignonnes, Shayk n’a jamais déçu avec ses déclarations de style et nous nous sommes souvent retrouvés à lorgner sur ses photos. En parlant de ça, alors que Shayk s’apprête à célébrer son grand jour, voici un retour dans le temps pour jeter un œil à certains de ses meilleurs moments sur le tapis rouge. Irina Shayk devient audacieuse et nerveuse pour la fête Bulgari (voir les photos)

.

À Givenchy

Irina Shayk (Crédits photo : Instagram)

à Mugler

Irina Shayk (Crédits photo : Instagram)

À Versace

Irina Shayk (Crédits photo : Instagram)

À Moschino

Irina Shayk (Crédits photo : Instagram)

Dans Dolce & Gabbana

Irina Shayk (Crédits photo : Instagram)

Chez Burberry

Irina Shayk (Crédits photo : Instagram)

Chez Elie Saab

Irina Shayk (Crédits photo : Instagram)

La gloire d’Irina Shayk sur le tapis rouge peut être un sujet de thèse en soi. En tant que mannequin, se pavaner lui vient naturellement et plus elle tue, plus on tombe amoureux d’elle. Pour quelqu’un qui s’est fait passer pour un ange de Victoria’s Secret pendant sa grossesse, Irina a tellement de choses et de moments dont elle peut être fière. Eh bien, nous sommes définitivement en train de craquer pour elle et continuerons de le faire pendant des années à venir, et vous ?

(L’histoire ci-dessus est apparue pour la première fois sur Report Door le 6 janvier 2022 à 09h00 IST. Pour plus d’informations et de mises à jour sur la politique, le monde, les sports, le divertissement et le mode de vie, connectez-vous sur notre site Web reportdoor.com).

