Anniversaire du 11 septembre : des versets bibliques à partager

. National September 11 Memorial à New York le 10 septembre 2021, un jour avant que les États-Unis ne commémorent le 20.

C’est aujourd’hui l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Cela fait 20 ans depuis le jour fatidique où un groupe de terroristes a détruit les illusions et les projets de vie de centaines de citoyens américains, du monde entier, et de leurs familles.

New York, la ville cosmopolite et prospère, était le visage du monde des actes les plus cruels que les extrémistes d’Al-Qaïda pouvaient commettre contre une nation. Soutenus par un raisonnement politique de vengeance, et des fondements religieux contraires à ceux désignés par leur « Alla », ils n’hésitent pas à provoquer une blessure mortelle, une blessure qui malgré toutes ces années parvient lentement à cicatriser, mais ne s’efface jamais.

Ces moments de douleur, de désespoir, de chagrin et de fureur face à ce qui s’est passé ce 11 septembre 2001 ne pouvaient être résolus que par la force et le soutien de Dieu. Peu importait à quel point ils étaient loin de lui à ce moment-là. Seul cet être suprême et infiniment bon a réussi à abriter tant d’âmes ayant besoin de lui de sa présence.

Par sa parole, il a sorti les États-Unis et leurs citoyens de ce moment sordide et leur a donné la clarté nécessaire pour continuer à traverser la vie plus fort; une vie qu’il croyait merveilleuse pour que, malgré les mauvais moments, ils la voient avec espoir dans un nouveau coucher de soleil.

Alors, pour commémorer ce 11 septembre et partager vos sentiments dans la parole divine, nous vous laissons ces vingt passages bibliques, à partager en signe de solidarité et d’union avec les êtres les plus particuliers de votre vie.

Versets à partager à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre

1. “Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et trouver grâce pour nous aider quand nous en avons le plus besoin” – Hébreux 4:16

2. « C’est pourquoi le Seigneur les attend, pour avoir pitié d’eux ; alors il se lève pour leur montrer de la compassion. Parce que le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui l’attendent !”

3. « Parce que le Seigneur aime la justice et n’abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Le Seigneur les protégera pour toujours, mais il détruira la progéniture des méchants.

4. « Je me souviens bien d’eux, et mon âme est abattue en moi. Cependant, cela me rappelle et donc j’ai de l’espoir : à cause du grand amour du SEIGNEUR nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne manquent jamais. Ils sont nouveaux tous les matins ; grande est ta fidélité ». -Lamentations 3: 20-23

5. « La justice et le jugement sont le fondement de ton trône ; la miséricorde et la vérité vont devant ta face.” – Psaume 89:14.

6. “Les méchants sont abattus à cause de leur méchanceté, mais les justes ont un refuge quand ils meurent.” – Proverbes 14:32

7. “Mais les lâches, les mécréants, les abominables, les meurtriers, les immoraux, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur héritage dans l’étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort.” – Apocalypse 21 : 8

8. « Bien que je traverse la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; votre tige et votre personnel m’encouragent ». – Psaumes 23 : 4

9. « Et que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs et vous affirment dans chaque bonne parole et chaque bonne action. – Thessaloniciens 2: 16,17

10. « Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père miséricordieux et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations afin que, avec la même consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions aussi consoler tous ceux qui souffrir “. – 2 Corinthiens 1:34

11. “(Le Seigneur) restaure les cœurs brisés et couvre leurs blessures avec des bandages.” – Psaume 147 : 3

12. “Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont abattus en esprit.” – Psaume 34:18

13. “Dieu est notre refuge et notre force, notre aide sûre dans les moments de détresse.” – Psaume 46 : 1

14. « Tout a son moment opportun ; il y a un temps pour tout ce qui se fait sous le ciel : un temps pour naître et un temps pour mourir ; un temps pour planter et un temps pour récolter ; un temps pour tuer et un temps pour guérir ; un temps pour détruire, et un temps pour construire ; un temps pour pleurer et un temps pour rire ; un temps pour pleurer, et un temps pour sauter de joie… » – Ecclésiaste 3 : 1-4

15. « Les justes périssent, et personne ne s’en soucie ; Vos fidèles serviteurs meurent, et personne ne comprend que les justes meurent à cause du mal. Ceux qui vont dans le droit chemin meurent en paix ; ils trouvent le repos sur leur lit de mort ». – Isaïe 57 : 1-2

16. « Le grand amour du Seigneur ne s’arrête jamais, et sa compassion ne s’épuise jamais. Chaque matin ses bienfaits se renouvellent ; Quelle est sa fidélité ! ». – Lamentations 3: 22,23

17. « Frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez ce qui arrivera à ceux qui sont déjà morts, afin que vous ne deveniez pas tristes comme ces autres qui n’ont aucun espoir. Ne croyons-nous pas que Jésus est mort et ressuscité ? De cette manière aussi Dieu ressuscitera avec Jésus ceux qui sont morts en union avec lui ». – Thessaloniciens 4: 13-14

18. “Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je ferai grandir ton nom, et tu seras une bénédiction.” – Genèse 12 : 2

19. «Soyez fort et courageux. Ne craignez pas et n’ayez pas peur de ces nations, car le Seigneur votre Dieu sera toujours avec vous; Il ne les quittera ni ne les abandonnera jamais ». – Deutéronome 31 : 6

20. « Parce que Dieu » paiera chacun selon ce que méritent ses œuvres. » – Romains 2 : 6



LIRE LA SUITE : Situation actuelle de Collin Quint : est-il en prison ?