Anniversaire du 6 janvier : MSNBC invite un historien à invoquer l’Holocauste, soutient les comparaisons avec le 11 septembre, Pearl Harbor

Les gros titres des médias le 6 janvier

Dans les médias d’aujourd’hui, un journaliste de MSNBC avertit que les républicains de la législature de l’État adoptent des lois de vote qui font « le 6 janvier tous les jours », un invité médical de CNN dit que les entreprises ne devraient pas traiter les non vaccinés et vaccinés sur un pied d’égalité, et un journaliste de la Maison Blanche demande Jen Psaki pourquoi Biden ne s’est pas » davantage concentré sur la réprimande des non vaccinés « .

Un invité sur MSNBC a intensifié la rhétorique encore plus que les démocrates et les experts libéraux à l’occasion du premier anniversaire de l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill.

Au cours d’une table ronde jeudi, le professeur d’histoire de l’Université Rice, Douglas Brinkley, a convenu avec la représentante Liz Cheney, R-Wy., que l’histoire jugera ceux qui ont tenté de minimiser la violence qui a eu lieu pendant la transition pacifique du pouvoir, la louant comme » courageux » et un « vrai profil de courage » pour s’être opposé au reste de son parti, la comparant même à des « républicains courageux » comme Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt et John McCain.

CBS NEWS ENTERRE LES RÉSULTATS DU SONDAGE MONTRANT UN FORT ACCORD BIPARTISAN JAN. 6 ÉTAIT «UNE PROTESTATION QUI EST ALLÉE TROP LOIN»

« Mais nous avons des images filmées du 6 janvier et nous en avons la preuve », a déclaré Brinkley au présentateur de MSNBC, Craig Melvin. « Dwight Eisenhower pendant la Seconde Guerre mondiale s’est assuré que tous les camps de l’Holocauste étaient filmés. Nous avons donc les images du film, nous combattons donc les théoriciens du complot, les négationnistes et certains, vous savez, les trompettistes. »

« Mais ce qui m’inquiète, c’est comment appelons-nous cela et assurez-vous d’honorer ce jour, ce jour sombre chaque année. Nous devons donc continuer à dire le 6 janvier. Je pense que c’est comme le 7 décembre Pearl Harbor c’est comme la tragédie du 11 septembre, et nous ne devons pas non plus avoir peur d’appeler l’insurrection Trump du 6 janvier car en fin de compte, tous les chemins vers ce qui a mal tourné ce jour-là mènent au mauvais comportement de Donald Trump, à sa position antidémocratique qu’il a adoptée, le Big Lie, après le décompte des élections présidentielles. Et Joe Biden avait remporté des millions de voix », a déclaré Brinkley.

CHUCK TODD DE MSNBC SE CHAUFFE AVEC UN INVITÉ RÉPUBLICAIN LE 1/6 ANNIVERSAIRE POUR TOUJOURS SOUTENIR TRUMP

Le spécialiste de la télévision libérale a poursuivi en disant que le 6 janvier « doit être une croisade quotidienne », citant un éditorial du New York Times déclarant que « chaque jour est le 6 janvier ».

« Il ne s’agit pas seulement de voter aux États-Unis, mais nous devons nous assurer que nos élections ne sont pas sabotées ou qu’il n’y a pas de subversion, qu’il n’y a pas de tri ou de gerrymandering sauvage dans notre dos », a déclaré Brinkley. « En ce moment, nos secrétaires d’État dans différents États sont la cible d’attaques, de menaces de mort contre des fonctionnaires. Nous sommes donc dans une véritable guerre néo-civile, et c’est une bataille entre la démocratie et une sorte d’autoritarisme nativiste. »

Douglas Brinkley (Photo de Monica Schipper/. pour Robert F. Kennedy Human Rights) (Photo de Monica Schipper/. pour Robert F. Kennedy Human Rights)

Brinkley est allé apparemment approuver l’effort mené par les démocrates pour fédéraliser les élections, notant comment le président Biden et le vice-président Harris sont sur le point de promouvoir la loi sur les droits de vote de John Lewis la semaine prochaine à Atlanta.

« Nous devons garantir des élections libres et équitables. C’est le cœur et l’âme de notre démocratie. Cela a été notre grande exportation. Nous sommes la plus ancienne démocratie du monde. Et nous ne défendons pas cela, nous vivons une période sombre et troublée « , a ajouté Brinkley.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Harris a également invoqué le 11 septembre et Pearl Harbor lors de son discours commémorant le premier anniversaire des émeutes du 6 janvier.

« Certaines dates résonnent à travers l’histoire, y compris des dates qui rappellent instantanément à tous ceux qui les ont vécues où ils étaient et ce qu’ils faisaient lorsque notre démocratie a été attaquée », a déclaré Harris. « Des dates qui occupent non seulement une place sur nos calendriers mais une place dans notre mémoire collective ; 7 décembre 1941, 11 septembre 2001 et 6 janvier 2021. »