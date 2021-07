Le futur roi célébrera son jalon demain avec ses parents le prince William et Kate et ses deux frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis. Les fans de Royal se tournent déjà vers les réseaux sociaux pour envoyer leurs meilleurs vœux à George, mais les critiques de la famille royale ont profité de l’occasion pour doubler leur position.

Les républicains demandent depuis longtemps le démantèlement complet de la société, arguant que la famille royale n’est plus pertinente et n’a plus sa place dans la société britannique moderne.

Republic, un compte Twitter qui milite pour “remplacer la monarchie par un chef d’État élu”, a lancé un appel au ralliement pour que la reine soit détrônée.

Un message posté par le groupe disait : “Un garçon qui aura 8 ans demain a déjà sa vie tracée.

“Il ne peut pas choisir sa religion ou sa carrière ou choisir de ne pas se marier ou de ne pas avoir d’enfants.

“Les premiers ministres et les archevêques auront leur mot à dire sur ce qu’il peut faire et dire et sur qui et comment il peut se marier.”

Le hashtag #EndTheMonarchy a été ajouté à la sinistre note.

Un autre tweet du même groupe disait : “Les monarchistes ont déjà décidé que longtemps après leur mort, un garçon qui aura 8 ans demain sera le chef de l’État de ce pays.”

Les fidèles fans de la famille royale n’ont pas tardé à riposter contre les militants, certains les accusant d’utiliser le jeune prince pour faire avancer leur programme.

LIRE LA SUITE: Photo d’anniversaire de Prince George: un expert suscite l’espoir d’un nouveau cliché

Et pourtant, un troisième a tweeté : “Arrêtez d’intimider et de vous emparer de l’enfant juste pour votre intérêt.

“La famille Cambridge fait du très bon travail et grâce au RF le pays reçoit beaucoup d’argent et mieux vaut ne pas parler de tourisme par exemple.”

Demain, les fans de la famille royale à travers le Royaume-Uni et le monde se souviendront du premier regard qu’ils ont eu du futur roi lorsque ses parents l’ont présenté sur les marches de l’hôpital St Mary à Paddington il y a huit ans.

La rue était remplie de journalistes des réseaux du monde entier alors que le duc et la duchesse de Cambridge sortaient par les portes avec leur petit paquet de joie.

Conformément au protocole royal, Sa Majesté la Reine a été la première à être informée de la naissance de George, troisième sur le trône.

Les parents de Kate, Michael et Carole Middleton, ont brièvement rendu visite à leur premier petit-enfant à l’hôpital privé.

La sécurité était stricte et les détails de la naissance étaient étroitement surveillés par la famille royale.

Kate a souffert d’une forme extrême de nausées matinales lors de chacune de ses trois grossesses.

En décembre 2012, elle a été admise à l’hôpital St Mary pour hyperemesis gravidarum.

À l’époque, la duchesse n’avait pas encore atteint ses 12 semaines de grossesse et n’avait donc pas encore annoncé publiquement l’heureuse nouvelle.

Plus de sept mois plus tard, elle est retournée au même endroit où elle a donné naissance à son premier fils, qui a été baptisé Prince George Alexander Louis.