Anniversaire du prince Louis: le prince Charles et Camilla rompent la période de deuil royal | Royal | Nouvelles

Prince Louis: nouvelle photo publiée par la famille royale à l’occasion de son troisième anniversaire

Le compte Twitter officiel du prince Charles et de Camilla, Clarence House, a partagé un message d’anniversaire dédié au prince Louis pour son troisième anniversaire. Le compte de médias sociaux a retweeté un message du palais de Kensington partagé hier soir qui comprenait une photo nouvellement publiée du prince Louis.

Clarence House a ajouté un commentaire disant: “Un très joyeux anniversaire au prince Louis, qui fête ses trois ans aujourd’hui”.

Le message comprenait l’emoji d’un gâteau d’anniversaire.

Ce message joyeux intervient des heures après la fin de la période de deuil royal à la suite de la mort du prince Philip.

À partir d’aujourd’hui, les membres de la famille royale pourront remplir leurs rôles officiels normaux sans être obligés de porter des tenues noires.

Le prince Charles et Camilla ont publiquement souhaité un joyeux anniversaire au prince Louis (Image: LA DUCHESSE DE CAMBRIDGE)

Message de Clarence House pour le prince Louis (Image: TWITTER / DUCHESSE DE CAMBRIDGE)

Leurs pages officielles sur les réseaux sociaux, qui présentent pour le moment une image en noir et blanc du prince Philip comme en-tête et les crêtes noires des ménages royaux en tant que photos de profil, peuvent également revenir à la normale.

Alors que pendant la période de deuil royal, les membres de la famille royale ne sont pas censés exercer de fonctions, la reine, la princesse Anne et le duc et la duchesse de Cambridge ont tous été au travail.

Quelques jours seulement après la mort du prince Philip le 9 avril, la reine a officiellement dit au revoir à son ancien Lord Chamberlain, Earl Peel, et a accueilli le baron Parker à son poste lors d’une cérémonie qu’elle a organisée.

Elle a également publié une déclaration aux habitants de l’État membre du Commonwealth, Saint-Vincent-et-les Grenadines, après avoir été frappés par une série d’éruptions volcaniques.

Le prince Louis avec sa famille au London Palladium en décembre 2020 (Image: GETTY)

Plus tôt cette semaine, la princesse Anne a visité trois hôpitaux du Gloucestershire et a ouvert un jardin de commémoration et de commémoration dédié aux victimes du COVID-19 au Gloucestershire Royal Hospital.

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont rejoint les cadets de l’air basés à Londres et ont entendu comment les prix du duc d’Édimbourg ont changé la vie de tant de jeunes.

Le prince Charles et Camilla n’ont pas encore été vus en public depuis le 17 avril, date à laquelle ils ont assisté aux funérailles du prince Philip.

Le prince de Galles se serait rendu dimanche à son domicile à Llwynywermod, juste à l’extérieur des Brecon Beacons.

Kate et le prince William lors d’un engagement royal plus tôt cette semaine (Image: GETTY)

Le prince Louis avec George et Charlotte au palais de Buckingham en juin 2019 (Image: GETTY)

Là-bas, selon une source, il aura le temps de faire face à la perte de son père et de réfléchir à l’avenir de la monarchie.

Le prince Louis est le plus jeune fils de Kate et du prince William, né à l’aile Lindo de l’hôpital St Mary il y a trois ans.

Son lien avec le prince Charles est devenu apparent l’année dernière, lorsque Clarence House a publié une superbe photo en noir et blanc du tout-petit enroulant ses bras autour du cou de l’héritier du trône.

L’image était accompagnée d’une légende de Clarence House, disant: «Un très joyeux anniversaire au prince Louis, qui fête ses deux ans aujourd’hui.

Le prince Louis est cinquième sur le trône (Image: EXPRESS)

“Le jeune prince bénéficie d’un câlin de son grand-père, le prince de Galles.”

La photo de cette année, partagée par Clarence House mais publiée hier soir par les Cambridges, a été prise par Kate plus tôt cette semaine.

Dans le claquement, le petit royal souriant était habilement vêtu d’une chemise rayée boutonnée, d’un pull bleu et d’un short.

Alors qu’il était sur un vélo d’équilibre rouge, Louis portait également un sac à dos, alors qu’il partait pour son premier jour de crèche.

Le prince Louis, Kate et le prince William quittent l’hôpital ce jour-là il y a trois ans (Image: GETTY)

Après avoir été publié sur les réseaux sociaux, le cliché a envoyé les adeptes royaux dans une frénésie.

Un fan royal a commenté la photo en disant: “Le prince Louis est un chéri !!! Joyeux anniversaire à lui et merci beaucoup d’avoir partagé tous ces moments incroyables. Nous vous aimons et vous soutenons tous.”

Un autre a dit: “Joyeux anniversaire Prince Louis. Que vous passiez une bonne journée.”

Et un troisième a ajouté: “Joyeux anniversaire, Louis! Il est tellement adorable – et il devient si grand !!”