Anniversaire du prince Louis: Little royal prêt à ravir les fans avec une apparition demain | Royal | Nouvelles

Kate et le prince William savent à quel point les photos de leurs enfants sont accueillies et attendues, généralement publiées le jour de leur anniversaire ou pendant la période des fêtes, selon l’expert royal Richard Fitzwilliams. Et il pense que le duc et la duchesse de Cambridge pourraient décider de marquer publiquement le troisième anniversaire du prince Louis demain, juste après la fin de la période de deuil royal à la suite de la mort du prince Philip.

Il a déclaré à Express.co.uk: «La tradition de publier une photographie d’enfants royaux, que William et Kate ont poursuivie et qui marque une manière importante de les voir grandir, est merveilleuse.

«Kate a également prouvé qu’elle était une photographe talentueuse.

«La période de deuil royal durera jusqu’à la veille du troisième anniversaire de Louis.

«Il est donc probable que nous verrons une photographie de lui si cela est jugé approprié.

“William et Kate ont géré la façon dont ils ont publié tant de charmantes photos de leur famille de manière impeccable et ils savent que ces images ont apporté beaucoup de plaisir à leurs nombreux adeptes en ligne et au monde entier.”

Alors que la période de deuil national après la mort du prince Philip s’est terminée dimanche, pour les membres de la famille royale, elle se terminera ce soir.

Demain, le prince Louis aura trois ans et devrait marquer le jour à Londres, où ses frères et sœurs George et Charlotte vont à l’école.

L’année dernière, Kate et le prince William ont ravi les fans royaux au milieu du premier lock-out national en publiant une série de photos du prince Louis.

L’enfant de deux ans a été photographié les mains ouvertes trempées de peinture après avoir coloré un arc-en-ciel en signe de soutien au NHS.

Dans un autre claquement, le prince Louis s’est enduit de peinture sur ses joues, ce qui a provoqué un adorable désordre.

Quelques semaines plus tard, Kate – une photographe amateur qui prend souvent des photos de sa famille – se souvient du chaos qui s’est ensuivi dans les coulisses alors qu’elle tentait de prendre les clichés d’anniversaire.

Apparaissant sur ITV This Morning, elle a déclaré: «J’aurais dû prendre une photo de ce à quoi je ressemblais aussi!

“Heureusement, cela n’a pas été documenté mais j’étais à peu près …

“Je ressemblais à Louis à la fin de ceux-ci.”

Le prince Louis, né à l’aile Lindo de l’hôpital St Mary, a été vu pour la dernière fois en public en décembre de l’année dernière lorsque lui et sa famille ont assisté à une représentation spéciale de Pantoland.

Le petit royal a marché sur le tapis rouge du London Palladium en tenant la main de sa mère Kate.

À l’intérieur du théâtre, il est apparu captivé par la pièce.

Le prince Louis et ses frères et sœurs n’ont pas assisté aux funérailles du prince Philip, à la fois en raison de leur jeune âge et du nombre limité de personnes autorisées au service en raison des directives gouvernementales sur le coronavirus.

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans le matin du 9 avril.

Le 17 avril, 30 membres de la famille royale dont la reine, ses quatre enfants et huit petits-enfants se sont réunis pour participer aux funérailles.

Après le service, dont une grande partie avait été convenue à l’avance par le duc

lui-même, 15 membres de la famille royale ont été invités à une réception au château.

Le prince William et son frère Harry ont été vus en train de se parler en public pour la première fois depuis le service du jour du Commonwealth en mars 2020.