Anniversaire : La SNES a été lancée en Amérique du Nord il y a 30 ans

Image : La vie de Nintendo

Il y a 30 ans, la Super Nintendo était lancée en Amérique du Nord. Cela vous fait-il vous sentir vieux ? Parce que nous nous sentons positivement anciens.

La sortie a suivi de près le lancement japonais de la Super Famicom en novembre 1990, les joueurs américains obtenant une console redessinée qui a troqué les courbes luxuriantes du modèle japonais pour un look plus carré, grâce à Lance Barr (qui a également créé le conception NES quelques années auparavant). Alors que la refonte continue de déclencher un débat encore aujourd’hui (l’Europe a eu le même cas que le Japon, heureusement), il est indéniable que la SNES américaine détient de nombreux souvenirs emblématiques pour les millions de personnes qui l’ont possédée – il suffit de consulter notre liste des meilleurs jeux SNES jamais créés. , tel que voté par vous, le grand public.

Bon nombre des jeux les plus appréciés de Nintendo lancés sur la SNES, y compris F-Zéro, Renard étoilé, Super Mario World, Pays de Donkey Kong, Attaché à la terre, Super Mario Kart, Zelda : un lien vers le passé et Super Metroid, tandis que des partenaires tiers comme Capcom, Konami et Square ont publié des jeux de haute qualité comme Combattant de rue II, TMNT : Tortues dans le temps, Super Goules et Fantômes, Axelay, Final Fantasy III et Contra III.

Sega a présenté plus de défi à l’ère du 16 bits qu’il ne l’avait fait avec son système maître 8 bits, et à l’ouest, le Mega Drive / Genesis a rongé l’énorme part de marché de Nintendo du début au milieu des années 90. – mais une marée haute soulève tous les navires (comme dit le proverbe), et la guerre des consoles qui a éclaté pendant cette période a finalement profité à tous les joueurs.

Au moment de son arrêt, la SNES avait vendu un nombre impressionnant de 49,1 millions d’unités vendues dans le monde. Nintendo a depuis vendu un camion plus lourd de la console sous sa forme «Classic Edition», et alimente lentement mais sûrement les jeux SNES au goutte-à-goutte sur son service d’abonnement Nintendo Switch Online. Alors que les systèmes ultérieurs comme la Wii et la Switch l’ont dépassée – et qu’elle n’a pas réussi à battre la base d’installation mondiale de 61,91 millions de NES – la SNES restera la console de choix pour de nombreux fans chevronnés de Nintendo.

Oh, et Paul Rudd était dans la publicité nord-américaine. Pourriez-vous en demander plus ?