Anniversaire : mon Dieu, la GameCube a-t-elle vraiment 20 ans ?

Image : La vie de Nintendo

Tu sais comment c’est. Une minute, vous êtes un jeune et exubérant dans la vingtaine, impatient d’être lâché dans le monde et de faire votre chemin ; forger de nouvelles relations, trouver un emploi, peut-être louer votre première maison. Toute ta vie est devant toi ! Puis – BOUM – vous avez soudainement dépassé les 40 ans, les deux dernières décennies ont été floues et pour ne rien arranger, un fou sur Internet vous dit que la Nintendo GameCube a 20 ans.

Cela ne peut pas être vrai ; nous nous souvenons encore très bien de la lecture de la console en forme de boîte dans les magazines et de notre excitation déraisonnable avant de précommander cette magnifique boîte de bonté de jeu il y a quelques années seulement ! Chef voyou. Le manoir de Luigi. Zelda: Wind Waker! Tous ces jeux semblent si nouveaux, si récents ; et maintenant tu me dis que cette chose a deux décennies entières ? Qu’il est assez vieux pour boire, fumer, se marier et s’engager dans les forces armées (au moins dans certains pays) ?

Désolé, nous allons devoir nous allonger avec une bonne tasse de chocolat chaud. Tout cela a été un peu un choc, si nous sommes honnêtes. Où sont passées toutes ces années ? Hum. En attendant, consultez notre liste des meilleurs jeux GameCube, ainsi que notre regard sur l’histoire et l’impact de la machine.

Une machine qui a maintenant 20 ans flippin’.