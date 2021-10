Anniversaire: nous regardons presque les présentations Nintendo Direct depuis 10 ans maintenant

Le tout premier Nintendo Direct, hébergé par l’ancien président Satoru Iwata (2011) (Image : via YouTube)

Nintendo est évidemment l’un des pionniers de l’industrie des jeux, et de temps en temps, il propose encore des idées révolutionnaires qui changent et façonnent la façon dont les gens consomment et jouent aux jeux vidéo.

L’un de ses moments les plus géniaux au cours de la dernière décennie (au moins d’un point de vue commercial/marketing) a été la création de « Nintendo Directs » – des diffusions spéciales qui pouvaient avoir lieu à tout moment et à n’importe quelle date et étaient entièrement axées sur Nintendo. systèmes et les jeux à venir sur ces plates-formes.

L’idée s’est avérée si fructueuse en termes de battage médiatique qu’elle a la capacité de créer, d’autres entreprises ont commencé à reproduire l’idée – et cela a même conduit à se retirer d’événements plus importants et plus importants comme l’E3 dans l’espoir d’attirer un peu plus d’attention, au lieu de se perdre dans une mer d’annonces.

Alors, pourquoi en parlons-nous – parce que, comme nous l’avons déjà noté, ce jeudi (ou demain) marque une décennie de présentations Nintendo Direct. Merci à l’adorable @NintenDaan pour avoir souligné ceci :

Cela peut paraître difficile à croire pour certains, mais ce jeudi… les présentations Nintendo Direct auront dix ans. Voici le tout premier, diffusé le 21 octobre 2011. Dans ce document, Iwata discute des jeux arrivant sur le marché japonais pour Wii et Nintendo 3DS. https://t.co/dYKRD4ZDoH pic.twitter.com/JXAwjxjgHf— Daan Koopman (@NintenDaan) 17 octobre 2021

Daan a également partagé une brève leçon d’histoire sur la création de Nintendo Directs :

« C’est le 13 septembre. Nintendo avait besoin de montrer son dévouement à la 3DS. Au lieu de faire une conférence Nintendo, uniquement pour les investisseurs et les médias, Satoru Iwata a ouvert la porte. Sur une page Ustream, la société a présenté sa gamme de logiciels et s’est concentrée presque uniquement sur les jeux.

« La réponse au Japon a été assez positive, ce qui a incité Iwata à repenser l’approche consistant à fournir des informations aux consommateurs. À l’origine, ils ont appelé un presseur pour fournir des informations 3DS supplémentaires. Dans la première minute, le nom a changé pour »Nintendo Direct ». Le nom est resté depuis. »

Les Nintendo Directs ont naturellement évolué au fil du temps – et Nintendo organise même désormais des événements thématiques entiers. La semaine dernière, par exemple, nous avons évidemment eu la Animal Crossing: Nouveaux Horizons un et même directeur de jeu Masahiro Sakurai a adopté le concept avec son propre Super Smash Bros. Ultimate présentations – plus récemment, il a tenu sa dernière, axée sur la révélation de Sora de la série Kingdom Hearts.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pouvez-vous croire que nous regardons Directs depuis 10 ans ? Vous souvenez-vous de votre premier Direct ? Laissez un commentaire ci-dessous.